Suscríbete a
ABC Premium

el campo

Las últimas lluvias llegan tarde a la cosecha de aceite en Córdoba: ¿qué impacto tendrán en el precio y producción?

Los operadores esperan estabilidad en los precios pese a la caída del 36% registrada en el último año

Aceite, ajo y almendra tiran de la subida de las exportaciones agroalimentarias de Córdoba: +12% hasta julio

La amenaza del botón de los aranceles de Trump: Córdoba se juega 200 millones en exportaciones de aceite

Recogida de la aceituna en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo
Recogida de la aceituna en la provincia de Córdoba en una imagen de archivo valerio merino

Pablo Cruz

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A lo largo de la pasada semana se registraron en Córdoba una serie de intensas precipitaciones que han ayudado al olivar, cuya campaña de recolección 2025-2026 comenzó oficialmente el pasado 1 de octubre. Sin embargo, el agua caída es no es suficiente para reparar ... los daños causados en los frutos por la casi nula pluviometría caída en la totalidad del pasado mes y en el precedente, según los interlocutores consultados por ABC. Concretamente, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre el 27 y el 31 de octubre cayeron de media en la provincia una media de 54 litros por metro cuadrado, cuando en septiembre apenas se habían contabilizado 5 litros, cuatro veces menos que en 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app