sucesos

Los bomberos rescatan a cinco vecinos de Córdoba tras un incendio en un bloque de pisos de la calle Profesor Lucena Conde

Cuatro personas han sido trasladadas al Reina Sofía por intoxicación de humo

Tres heridos, dos de ellos mayores de 80 años, tras el incendio de una mesa camilla en una vivienda de Montilla

Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Un incendio en un bloque de pisos en Córdoba ha desatado las alarmas entre los vecinos. Los bomberos han actuado en la mañana de este jueves para sofocar las llamas que se habían originado en una vivienda. Los hechos tuvieron lugar a las 6:40, ... según informan fuentes del servicio de emergencias 112, cuando recibieron llamadas alertando del humo.

