Los bomberos rescatan a cinco vecinos de Córdoba tras un incendio en un bloque de pisos de la calle Profesor Lucena Conde

Un incendio en un bloque de pisos en Córdoba ha desatado las alarmas entre los vecinos. Los bomberos han actuado en la mañana de este jueves para sofocar las llamas que se habían originado en una vivienda. Los hechos tuvieron lugar a las 6:40, ... según informan fuentes del servicio de emergencias 112, cuando recibieron llamadas alertando del humo.

De fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ABC ha podido confirmar que el incendio se produjo en el número 6 de la calle Profesor Lucena Conde, en la tercera planta. La dirección está próxima al parque de la Asomadilla, en la zona del Camping. Hasta allí se desplazaron bomberos, policía y sanitarios.

Afortunadamente, no hay que lamentar fallecidos. Aunque los bomberos han tenido que evacuar a cinco personas; y cuatro de ellas han sido trasladadas al Hospital Reina Sofía de Córdoba por intoxicación de humo. Según fuentes cercanas, se trata de personas mayores que residían en una de las viviendas que ha quedado «muy afectada por el fuego».