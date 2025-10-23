Suscríbete a
El primer premio de la Lotería Nacional, agraciado con 300.000 euros al número, cae en Montilla

El boleto ha salido del punto de venta situado en avenida de Andalucía, 168

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba capital

La Lotería Nacional premia a Córdoba: segundo premio en la capital y Espiel

Punto de venta de Montilla, de donde ha salido el primer premio abc
Córdoba

La suerte se ha dejado sentir en la noche de este jueves en la provincia de Córdoba, gracias al primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. En concreto, la diosa fortuna ha arribado a Montilla.

Allí, en el punto de venta ... situado en la avenida de Andalucía, 168 (está en un estanco), se ha vendido parte del primer premio, que ha correspondido al número 83.552. Para quien lo tenga, supone percibir 300.000 euros al número.

