El primer premio de la Lotería Nacional, agraciado con 300.000 euros al número, cae en Montilla

La suerte se ha dejado sentir en la noche de este jueves en la provincia de Córdoba, gracias al primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. En concreto, la diosa fortuna ha arribado a Montilla.
Allí, en el punto de venta ... situado en la avenida de Andalucía, 168 (está en un estanco), se ha vendido parte del primer premio, que ha correspondido al número 83.552. Para quien lo tenga, supone percibir 300.000 euros al número.
Eso sí, ha sido un número ganador muy viajero. Porque también se ha comercializado en otras once provicias de nuestro país: Almería, Cádiz, Cantabria, La Coruña, Gerona, Granada, Las Palmas, Madrid, Murcia, Valencia y Zamora.
Ha estado igualmetne bastante repartido el segundo premio, que ha sido para el 88.944 (agraciado con 60.000 euros al número). Ha salido de administraciones y puntos de venta de once provincias -ninguno de ellos estaba en nuestro territorio-.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete