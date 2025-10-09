El primer premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba capital

Dicho número ha salido de la ventanilla de la administración número 26 de nuestra urbe, ubicada en el centro comercial de Carrefour Zahira. Son 300.00 euros al número lo que deja la Lotería Nacional.
Eso sí, ha sido un primer premio viajero por todo el país. Según ha informado la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae), además de en nuestro territorio, se ha vendido en otras once provincias del país.
Han sido Albacete, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Madrid, Málaga y Sevilla. Por último, el segundo premio ha ido al número 91.133, que reparte 60.000 euros al número.
