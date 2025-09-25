Suscríbete a
La Lotería Nacional toca por partida doble en Córdoba con su segundo premio: en la capital y Espiel

Los poseedores del 12.044 recibirán 60.000 euros al número

La Lotería Nacional deja en Córdoba, en Carrefour Zahira, un segundo premio este sábado

La Lotería Nacional deja un segundo premio en El Carpio

Imagen de la administración de la capital que ha vendido parte del segundo premio de la Lotería
Baltasar López

Córdoba

La suerte ha visitado por partida doble a la provincia de Córdoba en la noche de este jueves a través del sorteo de la Lotería Nacional. En concreto, parte de su segundo premio (12.044 ha sido el número agraciado) se ha vendido en la capital y en Espiel.

Dicho segundo premio, que supone 60.000 euros al número, ha salido, por un lado, de la administración número 33 de Córdoba, ubicada en la calle Fernando de Córdoba (intersecció con avenida de América). Se trata de un despacho de lotería muy conocido en la ciudad.

En el caso del municipio del Norte de la provincia, el boleto se adquirió en el punto de venta ubicado en la calle San Sebastián, 16 de Espiel. El segundo premio ha estado muy repartido por toda España. Ha sido viajero, ya que ha llevado la fortuna a otras 16 ciudades, además de a las dos de nuestra tierra.

El primer premio -le corresponden 300.000 euros al número- ha sido para el 44.838, que también ha estado bastante repartido. Porque hay agraciados en once localidad de todo nuestro país.

