Bershka cierra su tienda en el centro comercial La Sierra de Córdoba a partir del 13 de septiembre

La firma de Inditex tendrá una única sucursal física, en la calle Jesús y María del centro de la ciudad

Dos de las tiendas más esperadas abren sus puertas en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba

El escaparate del Bershka en el centro comercial La Sierra
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Córdoba dice adiós a una nueva tienda de Inditex. Tal y como ha podido confirmar ABC de fuentes de CCOO, la firma de ropa Bershka abandona el centro comercial de La Sierra el próximo mes. Con este cierre, la tienda de ropa tendrá una única sucursal física en la ciudad, en el centro comercial de la calle Jesús y María, abierto recientemente.

El próximo 13 de septiembre cerrará el Bershka en uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. En él trabajaban 16 personas con las que ya se negocia para su reubicación según nos pueden confirmar fuentes de CCOO.

Además, desde el sindicato remarcan que ya son cuatro las tiendas cerradas de Inditex en Córdoba y piden compromiso con el empleo «a esta que es una gran empresa». La última fue la de Masssimo Duti, que cerró hace un mes. Ahora, el centro comercial queda solo con tres tiendas Inditex: Zara, Stradivarius y Pull&Bear

