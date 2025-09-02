Los planes de Zara en Córdoba: cierre de sus tiendas en Gondomar y La Sierra para reubicarlas en Jesús y María

Fachada de la tienda Zara en su último día en la calle Gondomar

El grupo textil Inditex está inmerso en un proceso de reorganización de su estructura comercial en Córdoba. Tal y como ha podido saber ABC, la tienda Zara de la calle Gondomar cerrará sus puertas este mismo martes. Se reubicará en el nuevo centro comercial de la calle Jesús y María, que alberga a día de hoy solo el Bershka, también del grupo Inditex.

Además, Zara también cerrará su sucursal del centro comercial La Sierra el próximo martes 9 de septiembre. Los dos establecimientos se unificarán en una gran tienda en el nuevo espacio que, previsiblemente, se inaugurará el 19 de septiembre.

El nuevo suelo cuenta con una superficie que se estima en unos 5.000 metros cuadrados. La firma contaba con su tienda principal en la calle Gondomar, pero finalmente cerrará y el personal se trasladará a la de Jesús y María. Como ocurrirá la próxima semana con la tienda en La Sierra.

En mayo, Inditex anunció de forma oficiosa la llegada de su buque insignia al nuevo centro comercial con un cartel anunciado su apertura. Hasta el momento se desconocía la fecha exacta aunque la idea era abrir en otoño y así poder llegar a tiempo para la campaña navideña.

Tras varios meses de obras, Zara abrirá sus puertas en el horizonte de la segunda mitad de septiembre si se cumple la información que la compañía traslada a los sindicatos. Todavía resta por saber qué empresas ocuparán los otros dos espacios del centro comercial que falta por ocupar.

