El último comerciante del mercado del Naranjo tras la decisión del Ayuntamiento de cerrarlo: «Me echan como a un perro»

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este lunes que pone en marcha el mecanismo para que el último comerciante del mercado del Naranjo tenga que abandonarlo. El Consistorio alega que, ante el bajo nivel de ocupación -lleva unos tres años con una sola tienda abierta- y la necesidad de equipamientos que tiene este barrio, se transformará este inmueble en un centro para mayores.

El último superviviente de dicho mercado es el carnicero Rafael Jiménez, quien ha recibido la decisión del gobierno municipal con enorme contrariedad. En declaraciones a ABC, confiesa tener «la sensación de que me están echando como a un perro». «Es que no me están dando ninguna salida», lamentó.

Noticia Relacionada El último tendero del mercado del Naranjo en Córdoba: «Espero aguantar hasta la jubilación» Alfredo Martín-Gorriz El carnicero Rafael Jiménez es el único vendedor que queda en este despacho de abastos, donde atiende en soledad desde hace tres años

Expone que desde el Ayuntamiento le ofrecieron que se pudiera quedar «con un puesto en la Corredera». «Pero yo no quiero eso para nada. Lo que tengo lo tengo aquí, en este barrio», aseguró y rememoró que, entre el anterior mercado y el actual (inaugurado en 2004), lleva unos 38 años despachando carne al Naranjo.

Volvió sobre sus palabras, para dar más argumentos a su rechazo a la propuesta a tener otro puesto en otro mercado municipal. «Yo me voy ahora, con 62 años, a otro mercado a empezar de nuevo. Tengo que mover la maquinaria que tengo, lograr clientela... Con la clientela que tengo aquí, que por desgracia ha ido a menos, para vivir saco», alegó. «Me conocen los abuelos, los hijos y los nietos. Vienen a comprarte. Pero ahora de pronto me lo quitan todo», subrayó.

Imagen de los puestos vacíos del mercado del Naranjo, con la carnicería abierta al fondo rafael carmona

«Entonces me cortan de raíz eso y me dicen que me echan como a un perro», insistió. «Yo voy a cumplir ahora 63 años. Y es que, si me cierran el puesto, me quedo sin nada. Porque yo tengo mi cotización durante unos 38 años, pero no tengo la edad para jubilarme. Y como no la tengo, me quedo sin nada», dice en tono amargo.

Tres años en soledad en el mercado

Jiménez abordó otra de las cuestiones que ha señalado el Ayuntamiento: que este carnicero, como antes otros comerciantes en ese mercado, está en precario en su puesto desde octubre de 2018 -momento en que expiraron las concesiones en dicho zoco-. «Estoy en precario, sí. Pero yo he seguido pagando mi alquiler. No debo un céntimo», expuso.

«Estoy en precario en mi puesto. Y en precario están aquí todos los mercados, salvo el de la Corredera. El del Naranjo es en el que menos tiempo ha pasado desde que se cumplió la concesión. Y yo no debo ni un céntimo de alquiler» Rafael Jiménez Carnicero en el mercado del Naranjo

«Y en precario están todos los mercados municipales de Córdoba, salvo el de la Corredera. El del Naranjo es en el que menos tiempo ha pasado desde que se cumplió la concesión», aseguró. «Estoy pagando mi alquiler y ahora, después de tantos años aquí, no tengo derecho a nada. Llevo tres años solo en el mercado, eh. ¡Tres años!», indicó, recordando el cierre de la pescadería que le acompanó durante un tiempo. «Sus responsables quisieron emprender la aventura de abrir un local. Pero, hoy en día y con la situación en que está el comercio, les fue mal y cerraron», recordó.

«Yo quería entrevistarme con el alcalde [José María Bellido] o con alguien del Ayuntamiento a ver si me daban alguna solución pero no he recibido respuesta todavía», finalizó Jiménez.