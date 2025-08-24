El comercio, a caballo entre la esperanza y el temor por la obra de peatonalización de la avenida de la Viñuela

En septiembre (o, incluso, a finales de agosto) está previsto el inicio de las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela, por parte del Ayuntamiento. El experimento peatonal de esta calle -el primero de estas dimensiones fuera del Centro- empezó en junio de 2020, en plenas restricciones por la pandemia.

El Consistorio delimitó un gran tramo con macetones de granito con piedras ornamentales y una pequeña palmera. La parte peatonal quedó de la calle Puerta de Atrás a Poeta Muhammad Iqbal. La idea era evaluar mes a mes la medida para tomar una decisión definitiva en la Navidad de aquel año. El Consistorio se posicionó por dejarla en su nuevo formato pero las obras para convertirla en una vía realmente peatonal se demoraron un lustro.

ABC sondea, ante el inicio de los trabajos, las opiniones de comerciantes de una zona que ya desde el mismo momento del anuncio del corte de la calle con macetones, contó con las protestas de parte de los vecinos y comerciantes del barrio. Esta postura chocaba con la mirada positiva hacia el proyecto que tenían otra parte de los residentes y los establecimientos de la zona, apoyados por la asociación de comerciantes de este enclave y el Ayuntamiento.

Hoy día, sigue existiendo diversidad de pareceres: hay mensajes de esperanza por el cambio pero también de rechazo. Y sobrevuelan otros dos sentimientos: temor por la posible influencia en las ventas; sobre todo en la campaña de Navidad (muy importante en este sector), y hartazgo por la espera.

«Yo no quería la peatonalización. Pero luego se ha demostrado que ha sido mejor» Ana Romero Tienda 'Manualidades de Ana'

Bolsos Leva es uno de los comercios decanos de la zona. Abrió en 1970. Ana María Leva Jurado ya estaba en el local en el vientre de su madre, y ahora es una de sus responsables. «No podemos echar toda la culpa a la peatonalización, ya que el comercio ha ido decayendo, pero el corte de calle ha influido para que las cosas vayan a peor», asegura.

Leva rememora cómo se sometió a una votación -popular; no realizada oficialmente- la peatonalización provisional con gran oposición de vecinos y comerciantes. Rememora que hasta un 70% se oponía. «Durante estos años, la calle no ha sido peatonal, sino que simplemente ha estado cortada, convertida en parque para que los niños jueguen a la pelota y los perros hagan sus necesidades», dice en tono crítico. Esta comerciante teme por la nueva temporada y la campaña de Navidad, que «nos podría salvar el año, pero ahora nos encontraremos con toda la calle levantada y con albañiles».

«Bienvenido sea todo lo que sea mejorar la avenida. Hay que ponerla más bonita y más presentable» Pilar Sánchez Tienda 'Mundo Detalle'

Manuel Domenech, de la tienda de máquinas de coser Viñuela, recuerda que hace cinco años «todos los comerciantes, excepto cuatro, se empeñaron en peatonalizar esto, lo que ha supuesto cargarse los negocios». Domenech también critica la abundancia de perros y sus excrementos, y las molestias generadas por los partidos de fútbol callejero. A esto se añade, y ahí coincide con Ana María Leva, la denuncia sobre el uso del espacio, que ha servido para que la gente saque las tumbonas o celebren cumpleaños en la calle.

Medio millón de inversión

Igualmente cree que las obras «se cargarán la Navidad». Pero al menos ve una aceptable solución en el futuro proyecto en comparación con el actual, pero lo aborda con escepticismo y hartazgo.

María Jiménez Montero, de 'El mundo mágico de Dana' lleva seis años trabajando en la Viñuela. El proceso de peatonalización le ha gustado, «porque no pasan tantos coches ni hay tantas ratas, que eran auténticos caballos», pero se manifiesta sorprendida por el hecho de que las obras empiecen en septiembre: «Es una verdadera jugarreta, supone llevarnos a todos a la ruina, no sé cuántos vamos a resistir». Aunque cree que la peatonalización conllevará una mayor alegría en todos los sentidos, se pregunta: «Si tenemos los meses de verano en los que no nos comemos una rosca, aprovecha ese tiempo y no hagas la obra luego con lo que supone para el comercio»

«Peatonalizar esto ha sido cargarse los negocios. Y las obras se cargarán la campaña de Navidad» Manuel Domenech Tienda 'Viñuela, máquinas de coser'

Rosa Rodríguez, del estanco de La Viñuela, lleva seis años trabajando en el establecimiento y manifiesta que «no lo hicieron bien desde primera hora, porque poner unos maceteros no es peatonalizar». En su opinión «la gente ha usado esa vía como un pipicán. Es algo exagerado, además del ruido de los niños con la pelota o la gente sentada en los bancos: quien viva ahí, no duerme». Al menos, respecto a las próximas obras, espera «que lo hagan bonito».

Ana Romero Molina, de 'Manualidades Ana' lleva quince años trabajando en la calle. «En el primer momento me indigné, porque yo no quería esto, pero luego se ha demostrado que ha sido para mejor. Al menos, mi negocio ha subido». Añade además que «seis meses de obras no es nada para tener la calle perfecta. Otras veces hemos estado meses de obra porque una tubería se ha roto y no ha pasado nada».

En la tienda Jaque, María Teresa León, dice ni acordarse de cuánto tiempo lleva trabajando en el lugar, de tantos que son a pesar de su juventud. «La medida inicial me sorprendió porque no me lo esperaba: fui a aparcar y me lo encontré con los macetones», rememora.

Dos personas observan una tienda de calzado en la avenida de la Viñuela Valerio Merino

Desde entonces describe los efectos de la peatonalización con un coloquial «ni fu ni fa». Sí matiza que le parece que hay más ambiente por las tardes. En cuanto a la peatonalización definitiva por venir, opina de forma positiva, sobre todo por quitar el acerado. «Que lo arreglen ya todo o que no lo hagan, pero que no dejen esto así, que parece a medias», comenta reflejando el hartazgo tras una espera de un lustro.

Pilar Sánchez, de la tienda 'Mundo Detalle', lleva trabajando en la Viñuela desde octubre. En este caso, «todo lo que sea mejorar la calle, bienvenido sea». Sus inicios laborales en el lugar ya se encontraron con la solución de calle cortada con macetones por lo que «en cuanto a clientes y aparcamiento seguirá siendo lo mismo, lo que queda es ponerlo más bonito y más presentable».

«Esta actuación será un antes y un después. Activará comercialmente una zona ya de por sí muy importante para el sector» Rafael Bados Presidente de Cómercio Córdoba

Las obras de peatonalización costarán 516.406 euros y se basarán en cambiar el acerado convencional por una plataforma única, como la de Cruz Conde. También se colocará mobiliario urbano, parterres con vegetación y se plantarán 20 magnolios y 12 naranjos.

Desde Comercio Córdoba, su presidente, Rafael Bados, avanza que este colectivo empresarial, la empresa que ejecutará los trabajos (Obra Civil Cordobesa) y Capitulares crearán una comisión de seguimiento de los trabajos en la Viñuela. «Estará destinada a solucionar el día a día de los problemas que puedan afectar a los establecimientos de aquella zona», explica, saliendo al paso de la preocupación de los negocios por el impacto en sus ventas.

El máximo responsable de esta patronal se mostró, además, satisfecho y expectante ante el inicio de los trabajos, pues fue este colectivo empresarial quien planteó la peatonalización junto al Centro Comercial Abierto La Viñuela. «Esta actuación supondrá un antes y un después para aquella zona, puesto que la avenida de la Viñuela será una isla y un verdadero respiro en un área de enorme densidad tanto de tráfico como de personas», defiende Bados.

Con respecto a las reticencias de parte de vecinos y comerciantes, admite que es «una medida no exenta de polémica, porque el ser humano en general es reacio a los cambios». «A este tipo de actuaciones les pasa siempre igual. Al principio, generan rechazo pero más tarde son bien acogidas por vecinos y comerciantes», argumenta.

Recuerda la importante oposición con la que contó otra peatonalización fomentada por Comercio Córdoba, la de Cruz Conde: «Se nos criticó muchísimo y parecía el fin del mundo». «Pero lo que sucedió al final fue que los ciudadanos, residentes y comerciantes hicieron suya esa actuación hasta el punto de que hoy difícilmente se imagina Cruz Conde con coches pasando de nuevo», expone. Bados cree que la obra que se acometerá en la Viñuela «activará comercialmente una zona ya de por sí muy importante para nuestro sector».