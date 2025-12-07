Suscríbete a
El patio-jardín de la casa natal de Julio Romero de Torres abre por Navidad con entrada gratuita y pintura en vivo

El histórico espacio albergará sesiones en directo del artista Juanjo Garlo

ABC Córdoba

Córdoba

El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres podrá visitarse de manera gratuita con motivo del programa 'Patios en Navidad', «ofreciendo a cordobeses y visitantes la oportunidad de disfrutar de uno de los rincones patrimoniales más singulares del entorno del ... Museo Julio Romero de Torres y del Museo de Bellas Artes», indica la organización en una nota. El horario será de 11.00 a 14.00 horas.

