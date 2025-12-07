El patio-jardín de la casa natal de Julio Romero de Torres abre por Navidad con entrada gratuita y pintura en vivo

El patio-jardín de la casa familiar de Julio Romero de Torres podrá visitarse de manera gratuita con motivo del programa 'Patios en Navidad', «ofreciendo a cordobeses y visitantes la oportunidad de disfrutar de uno de los rincones patrimoniales más singulares del entorno del ... Museo Julio Romero de Torres y del Museo de Bellas Artes», indica la organización en una nota. El horario será de 11.00 a 14.00 horas.

Este espacio histórico, estrechamente ligado a la trayectoria vital y artística de la familia Romero de Torres, supone «un complemento excepcional al recorrido museístico».

Fechas de pintura en vivo 1 6, 7 y 8 de diciembre 2 13 y 14 de diciembre 3 20 y 21 de diciembre 4 27 y 28 de diciembre

Como principal novedad, el artista Juanjo Garlo realizará varias sesiones de pintura en vivo en el interior del patio, «una actividad que permitirá al público contemplar el proceso creativo en un entorno cargado de memoria».