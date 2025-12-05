Suscríbete a
Navidad en los Patios: cuando brillan los pascueros y se siembran las primeras gitanillas

Varias rutas dan comienzo al programa de invierno de estos recintos

Navidad en los Patios de Córdoba 2024: rutas, fechas, horarios y actividades

Patio de San Juan de Palomares, 13 abierto al público este viernes
Patio de San Juan de Palomares, 13 abierto al público este viernes

Alfredo Martín-Górriz

Córdoba

«Ponme el vaso de anís como si fuera para ti». Así solicita un refrigerio el cantante principal de la peña Amigos de San Lorenzo antes de hacer un popurrí navideño con un tanguillo-rumba. Un grupo de gente hace las palmas en el patio ... de San Juan de Palomares, 8, casi tantos como graban con sus móviles. La animada escena en este pequeño recinto especialmente ornamental, crea la atmósfera necesaria para dar el pistoletazo de salida al programa 'Navidad en los patios', que durante el 5, 6 y 7 de diciembre muestra sus dos primeras rutas, una por la zona de la Piedra Escrita y San Agustín, otra por la zona centro, Judería y barrio de Santiago.

