Navidad en los Patios: cuando brillan los pascueros y se siembran las primeras gitanillas

«Ponme el vaso de anís como si fuera para ti». Así solicita un refrigerio el cantante principal de la peña Amigos de San Lorenzo antes de hacer un popurrí navideño con un tanguillo-rumba. Un grupo de gente hace las palmas en el patio ... de San Juan de Palomares, 8, casi tantos como graban con sus móviles. La animada escena en este pequeño recinto especialmente ornamental, crea la atmósfera necesaria para dar el pistoletazo de salida al programa 'Navidad en los patios', que durante el 5, 6 y 7 de diciembre muestra sus dos primeras rutas, una por la zona de la Piedra Escrita y San Agustín, otra por la zona centro, Judería y barrio de Santiago.

Por una parte, la lluvia de la mañana y el frío hicieron mella en los visitantes y los patios de la Piedra Escrita y San Agustín, estaban mucho más tranquilos que en fechas anteriores. Por otra, el buen hacer de Amigos de San Lorenzo iba arrastrando a los asistentes al ritmo de villancicos populares, algunos cordobeses, y villancicos jerezanos. Su presidenta, Encarnación Muñoz, ha explicado que la peña se fundó hace 21 años. Son 17 en este coro, con dos guitarras, cajón y pandereta. «Hoy actuamos en todos los patios de este barrio, y el día 27 por la zona de Julio Romero de Torres», anuncia para que nadie se los pierda. En ese patio de San Juan de Palomares reside Gabriel Castillo.

Flores de Invierno

Por segundo año coloca su Belén en una ventana, pues antes estaba en el pozo del lugar. «El desierto de julio y agosto lo quemó todo, y hemos tenido que replantar, tienes que ponerlo nuevo todo en estas fechas para que estén cuajaditas en mayo», declara. Adornos navideños y flores de pascua amenizan con su colorido un lugar lleno de elementos decorativos.

En San Juan de Palomares, 13, sede de 'Claveles y Gitanillas', el cuidador Ángel Castillo indica que se han atrevido con una pequeña innovación de pascueros rojos con otros rosas menos habituales: «también hay helechos y gitanillas aún pequeñas, que acabamos de sembrarlas». En el patio de la calle Zarco, 13 sorprende un Nacimiento de grandes figuras poco habituales: «Este Misterio versa sobre la adoración de los Reyes Magos, es barroco sevillano, con las imágenes inspiradas en las figuras de la Semana Santa», señala su propietario, Santiago Hernández.

Pascueros, ciclámenes y azaleas completan el conjunto de este recoleto recinto. «Las gitanillas ahora están paradas, el granado pierde sus hojas y es tiempo de poda para 'resaviar', es decir, dar savia nueva, a las trepadoras». Como vemos, en los patios, el mayo por venir empieza ahora y el frío se capea con flores de invierno. Juana Romero, en el patio de Zarco, 15 apuesta todo el año por un gran verdor, por lo que su patio luce muy bien en invierno sin grandes añadidos, salvo el indispensable pascuero: «todo el año tiene que ser verde, para ello tenemos helechos, costillas de Adán o pilistras».

Noticia Relacionada Los Patios en Navidad regresan con 40 recintos abiertos, música en directo y actividades tradicionales Davinia Delgado El programa, que se desarrollará durante cuatro fines de semana de diciembre, amplía rutas e incorpora 27 coros

El patio de Montero, 27 abrió de nuevo sus puertas el pasado mayo con un inmueble renovado, pues la antigua casa de vecinos se reformó. Volvía así al concurso tras ese largo paréntesis. Esta es su primera Navidad, y la propietaria, Rosa María Merina, ha sacado al exterior el Belén que normalmente instalaba en el salón del hogar. «Aprovechamos que algo queda de la buganvilla junto a los pascueros para dar unos tonos rojos».

La música, las flores y el vaivén pausado de los visitantes confirman que la Navidad también se celebra aquí, entre macetas y muros encalados. Estos patios ofrecen una cara distinta en invierno y encierran ya el presagio del próximo mayo.