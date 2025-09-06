El Córdoba Patrimonio desata la ilusión y se estrena con victoria en la cancha de ElPozo Murcia (2-4)

Un momento del choque entre ElPozo Murcia y el Córdoba Patrimonio

No era fácil el estreno del Córdoba Patrimonio en esta temporada. La visita es de las que intimidan ante todo un candidato al título, como ElPozo Murcia, pero el equipo blanquiverde estuvo al máximo nivel este sábado y asaltó el Palacio de los Deportes con una victoria por 2-4.

El equipo de Santoro demostró su ambición y desde el primer momento y en el minuto 4 ya estaba por delante con un gol de Nicolás. Bebé no tardó en empatar, pero al poco el Córdoba Patrimonio se puso otra vez por delante, esta vez con un tanto de Aranda.

El equipo murciano respondió con otro empate. Era el minuto 16 y los espectadores ya habían visto cuatro goles. Tras el descanso los dos equipos se lanzaron al ataque, pero fue el Córdoba Patrimonio el que golpeó con un zurdazo de Murilo Duarte.

ElPozo Murcia, entrenado por el que fuera técnico blanquiverde Josan González, se lanzó entonces para intentar empatar, pero el Córdoba Patrimonio resistió con entereza y un gol otra vez de Murilo, ya en el último minuto, sentenció el partido.

El cuadro local jugaba sin portero en busca del tanto y el jugador blanquiverde cazó la pelota cerca de su portería y aprovechó la ausencia de guardameta para marcar con una parábola de tanta fuerza como puntería.

ElPozo Murcia 2-Córdoba Patrimonio 4 Palacio de los Deportes de Murcia ElPozo Murcia Costa Cálida FS: Henrique, Gadeia, Ricardo, Ricardinho y Dener (cinco inicial). También jugaron Álex García, Rafa, Marcel, Álvarez, Rivera, Bruno, Ligeiro y Bebé.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: abio, Hugo, Aranda, Murilo y Nicolás (cinco inicial). También jugaron Víctor, Zequi, Pescio, Enzo Báez, Nacho Gómez, Titi del Rey y Carlos Gómez.

Árbitros: Castillo López y Navarro Liza (Colegio Murciano). Mostraron amarilla a Ligeiro.

Goles: 0-1 Nicolás (4') 1-1 Bebe (6') 1-2 Aranda (10') 2-2 Marcel (16') 2-3 Murilo (32') 2-4 Murilo (39')

Con la moral por las nubes tras este arranque tan difícil como exitoso, el cuadro cordobés ya piensa en el partido que el martes disputará en Vista Alegre ante otro equipo fuerte: el Movistar Inter.