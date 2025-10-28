La Orquesta de Córdoba supera los 900 abonados, su mejor cifra desde hace más de una década

La Orquesta de Córdoba ya está inmersa en el trabajo de la temporada de abono 2025/2026, de la que se han ofrecido los dos primeros conciertos, y el respaldo del público se ha traducido en unas cifras que le permiten decir que ... ha superado sus objetivos con creces.

La formación sinfónica ha explicado este martes que para esta campaña cuenta con más de 900 abonados, lo que mejora notablemente las cifras de la temporada anterior y también las previsiones. En septiembre, el gerente, Roberto Pálmer, explicaba a ABC que esperaba acercarse precisamente a la cifra de 900.

Noticia Relacionada La Orquesta saca a la calle su reclamación de sede propia: «Córdoba merece un auditorio» Luis Miranda Recogen firmas y leen un manifiesto ante el público para pedir las instalaciones estables que no han conseguido en 33 años

Para empezar, se ha conseguido que el 85 % de los abonados hayan renovado para este año, y se han sumado otros 241, según los datos suministrados por la Orquesta de Córdoba, que ha explicado que más del 16 por ciento han aplicado el descuento joven, que supone que el precio es de la mitad para los menores de 35 años. Se consigue así un importante relevo generacional.

En esta cifra total por encima de los 900 se incluye también al abono familiar, que seguirá abierto hasta febrero, como ha recordado la Orquesta de Córdoba. Es el mejor número desde 2014, cuando se llegó a 823 en un momento en que se arrastraban las buenas sensaciones de los años anteriores, cuando hubo que doblar la mitad de los conciertos de abono para atender al público.

Mecenazgo

La Orquesta de Córdoba está inmersa además en un proceso para sumar a los mecenas, «que siguen llegando cada semana». El último en sumarse ha sido el sindicato CSIF, que con la compra de varios abonos para los diferentes ciclos que ofrece la formación, ha propiciado una nueva forma de unirse al plan de mecenazgo que, bajo el lema «Yo invierto en cultura» , está implantando en esta temporada la Orquesta de Córdoba. La formación desarrolla su temporada, bajo el título de 'Sinergias', en la que ha podido incorporar nuevos músicos.

Esta semana la Orquesta de Córdoba viaja a Jaén para ofrecer un concierto extraordinario en el marco del programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y patrocinado por la Fundación Unicaja.

Más del 16 por ciento de los nuevos abonados tienen el descuento por ser menores de 35 años

Bajo la dirección de Salvador Vázquez, la Orquesta de Córdoba junto con el Coro de Ópera de Córdoba y un elenco de solistas, interpretarán el 'Réquiem' de Mozart este jueves en el Teatro Infanta Leonor de Jaén a las 20.00.