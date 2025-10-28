Suscríbete a
La Orquesta de Córdoba supera los 900 abonados, su mejor cifra desde hace más de una década

La formación ha conservado el 85 % y ha logrado 241 nuevos entre todas las modalidades

La Orquesta de Córdoba afina la nueva temporada con el objetivo de acercarse a los 900 abonados

La Mezquita-Catedral de Córdoba hará una misa con el concierto 'Réquiem' de Mozart: fecha y entradas gratuitas

Músicos de la Orquesta de Córdoba, durante un concierto
Músicos de la Orquesta de Córdoba, durante un concierto Fran Pérez
Luis Miranda

Córdoba

La Orquesta de Córdoba ya está inmersa en el trabajo de la temporada de abono 2025/2026, de la que se han ofrecido los dos primeros conciertos, y el respaldo del público se ha traducido en unas cifras que le permiten decir que ... ha superado sus objetivos con creces.

