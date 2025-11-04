La operación antidroga de Bujalance concluye con más de 300 plantas de marihuana intervenidas y 10 detenidos

El amplio operativo antidroga desarrollado por la Guardia Civil en Bujalance el pasado mes de octubre ha concluido con la detención de diez personas yla investigación a otras dos como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.

La operación, ... coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Bujalance, se inició hace más de seis meses y permitió confirmar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a los que acudían habitualmente personas vinculadas al consumo para adquirir dosis.

Ante las evidencias recopiladas, los agentes procedieron al registro de cuatro inmuebles situados en distintos puntos de Bujalance, donde se tenían indicios suficientes de que se practicaba el menudeo de drogas. Noticia Relacionada Seis detenidos y siete registros en una macroperación contra el narcotráfico en Baena Pilar García-Baquero La Guardia Civil despliega un fuerte dispositivo en el barrio de San Pedro Fruto de estos registros, la Guardia Civil desmanteló tres puntos de venta muy activos e intervino más de 300 plantas de marihuana, unos 70 gramos de heroína, 90 gramos de cocaína, 47 dosis de 'rebujito', una carabina de aire comprimido, un machete, 32 cartuchos de escopeta y cerca de 6.000 euros en billetes fraccionados. El líder, en prisión Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de diez personas y a la investigación de otras dos, todas ellas acusadas de un presunto delito de tráfico de drogas. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material incautado, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión del líder de la organización y de uno de sus principales colaboradores. En la fase de explotación de la operación participaron efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Zaragoza, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo -que contó con un helicóptero y un dron-, el Servicio Cinológico con perros adiestrados en la detección de drogas, así como agentes de seguridad ciudadana del Puesto de Bujalance y de la Compañía de Córdoba.

