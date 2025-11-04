Suscríbete a
Sucesos

La operación antidroga de Bujalance concluye con más de 300 plantas de marihuana intervenidas y 10 detenidos

Otras dos personas han sido investigadas en una operación que se llevó a cabo en octubrey que también se saldó con la intervención de cocaína, heroína y armas

ABC Córdoba

Córdoba

El amplio operativo antidroga desarrollado por la Guardia Civil en Bujalance el pasado mes de octubre ha concluido con la detención de diez personas yla investigación a otras dos como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes.

La operación, ... coordinada por el Puesto de la Guardia Civil de Bujalance, se inició hace más de seis meses y permitió confirmar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a los que acudían habitualmente personas vinculadas al consumo para adquirir dosis.

