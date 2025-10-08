Suscríbete a
Operación antidroga en Bujalance: nueve detenidos y cuatro registros en varios puntos

Más de 70 agentes, apoyados por un helicóptero, drones y perros especializados, han participado en el operativo desde primera hora

El espectacular despliegue de la Guardia Civil en Palma del Río para desmantelar una red narco con seis detenidos

J.Pino

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en cuatro registros desarrollados este miércoles en el barrio de Santiago y Ronda Sur de Bujalance en el marco de una importante operación antidroga -iniciada hacia las 6.00 horas- en la que han participado unos 70 ... agentes de diferentes unidades, un helicóptero, drones y perros de la unidad canina. La operación sigue abierta por el momento sin que se descarten nuevas detenciones.

