Operación antidroga en Bujalance: nueve detenidos y cuatro registros en varios puntos

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en cuatro registros desarrollados este miércoles en el barrio de Santiago y Ronda Sur de Bujalance en el marco de una importante operación antidroga -iniciada hacia las 6.00 horas- en la que han participado unos 70 ... agentes de diferentes unidades, un helicóptero, drones y perros de la unidad canina. La operación sigue abierta por el momento sin que se descarten nuevas detenciones.

Los más de sesenta agentes desplegados pertenecen a la Unidad Rural de Seguridad (URS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y a distintos puestos de la comarca del Alto Guadalquivir. Aún queda por calibrar y cuantificar la droga incautada (heroína y cocaína entre ellas).

Esta es la tercera operación antidroga que lleva a cabo la Guardia Civil en el último mes en la provincia de Córdoba, tras las desarrolladas en Palma del Río y en Baena, que se saldaron con más de una docena de detenciones y la incautación de diferentes sustancias estupefacientes.

La actuación de Palma del Río, llevada a cabo el pasado 17 de septiembre en varios puntos del municipio, permitió desmantelar tres puntos de venta de estupefacientes muy activos y detener a seis personas. En total, se efectuaron cuatro registros y se intervinieron más de 14 gramos de heroína, 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack -una mezcla de cocaína y heroína-, además de más de 6.500 euros en billetes fraccionados. Uno de los arrestrados ingresó posteriormente en prisión.

La segunda operación, desarrollada en Baena el 30 de septiembre, se saldó con seis detenidos y siete registros en distintos puntos de la localidad. En esta intervención se incautaron diferentes cantidades de droga aún pendientes de cuantificar.