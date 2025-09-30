Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Juanma Moreno publica en octubre su primer libro, 'Manual de convivencia'

sucesos

Macroperación contra el narcotráfico en Baena con un helicóptero y unidades especializadas de la Guardia Civil

Intervienen en varios registros y se prevén detenciones a lo largo de la mañana

Sorprenden al conductor de un coche circulando con más de 250 plantas de marihuana

La Guardia Civil, en Baena
La Guardia Civil, en Baena ABC

Pilar García-Baquero y Javier Gómez

Córdoba

La Guardia Civil está realizando este martes desde primera hora de la mañana una macroperación contra el narcotráfico en la localidad cordobesa de Baena, según ha podido conocer ABC Córdoba.

Noticia Relacionada

El operativo en la localidad baenense está compuesto ahora mismo por un helicóptero de la Guardia Civil y también por varias unidades especiales de la Benemérita. En concreto, se trata de efectivo del Grupo Rural Usesic del Instituto Armado.

La operación se está desarrollando en el barrio de San Pedro de Baena. En estos momentos, la Guardia Civil está interviniendo en varios registros y se prevén detenciones a lo largo de la mañana, según confirman fuentes del operativo a este periódico.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app