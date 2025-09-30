sucesos
Macroperación contra el narcotráfico en Baena con un helicóptero y unidades especializadas de la Guardia Civil
Intervienen en varios registros y se prevén detenciones a lo largo de la mañana
Sorprenden al conductor de un coche circulando con más de 250 plantas de marihuana
La Guardia Civil está realizando este martes desde primera hora de la mañana una macroperación contra el narcotráfico en la localidad cordobesa de Baena, según ha podido conocer ABC Córdoba.
El operativo en la localidad baenense está compuesto ahora mismo por un helicóptero de la Guardia Civil y también por varias unidades especiales de la Benemérita. En concreto, se trata de efectivo del Grupo Rural Usesic del Instituto Armado.
La operación se está desarrollando en el barrio de San Pedro de Baena. En estos momentos, la Guardia Civil está interviniendo en varios registros y se prevén detenciones a lo largo de la mañana, según confirman fuentes del operativo a este periódico.
