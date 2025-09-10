Nueva temporada de 'Butaca Familiar': esta será la programación familiar y escolar en el Teatro Góngora de Córdoba

Ya hay fechas para la nueva temporada de Butaca Familiar. Esta comenzará el próximo mes de octubre hasta mayo de 2026 en el Teatro Góngora. Otro año más, los más pequeños podrán tener la oportunidad de acudir al teatro tanto con su colegios como con su familia.

Para este curso, el IMAE presenta la novedad de espectáculos musicales de todo tipo: flamenco, rock e incluso ópera, además de los conciertos didácticos de la mano de la Orquesta de Córdoba.

Los espectáculos dará comienzo el próximo 26 de octubre, con la obra de teatro: 'La isla del tesoro'. Estos actuarán desde el 26 hasta el 28 inclusive, con una historia de piratas fusionada con marionetas, canciones y un variado vestuario. Noviembre, los días 17 y 18, será el turno del flamenco con 'El duende de las emociones'. Este estará incluido en la Programación del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco.

La ópera llegará al Teatro Góngora en vísperas de Navidad, cuando 'Operación ópera' exponga sus funciones durante el 14, 15 y 16 de diciembre. Ya en 2026, febrero será momento para que el teatro musical 'ES SOLO ROCANROL, ¡PERO NOS GUSTA!' con tres actuaciones consecutivas entre el 15 y el 17.

Tras ello lo hará 'Pinocha', con un espectáculo entre el 8 y el 10 de marzo. Este espectáculo rememorará la historia de la clásica historia de Pinocho pero con un nuevo e inesperado personaje. Por último, cerrará la temporada del Teatro Góngora la obra de 'Soy salvaje' con una lección de la importancia de proteger al planeta.

Durante enero y mayo, tendrán lugar los conciertos familiares y didácticos de la Orquesta de Córdoba, con tres espectáculos diferentes: 'El ensayo de la orquesta', 'Kacharristán' y 'Mágico siglo XX'. Cerrando la temporada el día 17 de mayo con un concierto familiar.