Los conciertos que llenan la agenda musical de Córdoba de septiembre y octubre

Algunos de los artistas que actuarán este otoño en Córdoba

El otoño musical en Córdoba está a la vuelta de la equina. Los distintos espacios escénicos de gran capacidad de la capital han programado un surtido número de conciertos para todos los gustos, tanto al aire libre como bajo techo.

Flamenco, pop, música clásica y propuestas innovadoras forman parte de la nutrida agenda de espectáculos que podrán verse en el recién estrenado mes de septiembre y octubre.

Coso 'Los Califas'

En la plaza de toros Los Califas de Córdoba la programación arrancará el 12 de septiembre con Antoñito Molina, cantante cordobés que rescata el patrimonio flamenco de su tierra en un espectáculo cercano. Una semana más tarde, el 19 de septiembre, será el turno de Vanesa Martín, que presentará su nueva gira ligada al tema 'Objetos Perdidos' en un concierto de carácter íntimo y personal.

El día 20 llegará Raphaelcon su gira 'Raphaelísimo', un repaso a su carrera con la fuerza vocal y la teatralidad que lo caracterizan, mientras que el 25 de septiembre, Sebastián Yatra ofrecerá una parada de su gira internacional 'Dharma', con un repertorio que mezcla el pop romántico y los sonidos más actuales.

El 26 de septiembre, Pastora Soler celebrará sus treinta años de carrera con su tour 'Rosas y espinas', un concierto cargado de emoción que abrirá puertas a las 20.00 horas. Un día más tarde, el 27 de septiembre, Leiva traerá a Córdoba su ambicioso 'Tour Gigante', con gran producción y nuevas canciones de su último álbum.

Conciertos en Los Califas (septiembre/octubre) Antoñito Molina . Viernes 12 de septiembre, 22.00 . Entradas desde 33 €

Vanesa Martín . Viernes 19 de septiembre, 22.00. Desde 38,50 €

Raphael . Sábado 20 de septiembre, 22.00. Desde 44 €

Sebastián Yatra . Jueves 25 de septiembre, 21.00. Entradas desde 38,50 euros.

Pastora Soler . Viernes 26 de septiembre, apertura puertas 20.00. Entradas desde 33 €

Leiva . Sábado 27 de septiembre, 22.00. Entradas desde 33 €

El Kanka + Beret . Viernes 3 de octubre, El Kanka 20.30 y Beret 22.30. Entradas desde 35 €

El Kanka (solo). Sábado 4 de octubre, 22.00. Entradas desde 33 €

Raule . Sábado 11 de octubre, 22.00. Desde 28,60 €

Los Caños . Viernes 17 de octubre, 22.00. Entradas desde 27,50 €

Cordobita Fest 2025. Sábado 18 de octubre, 18.00. Desde 22,50 €

En octubre la programación continuará con fuerza. El viernes 3 habrá un doble cartel: primero El Kanka a las 20.30 y después Beret a las 22.30, combinando el optimismo poético del cantautor con el pop urbano del sevillano; los precios arrancan en 35 euros.

El sábado 4, El Kanka repetirá en solitario, en un espectáculo dedicado íntegramente a sus letras llenas de humor y sentimiento. El 11 de octubre será el turno de Raule, una de las nuevas voces del panorama nacional, que con su 'Zurdo Tour' propone un directo íntimo y auténtico. El 17 de octubre regresarán Los Caños para celebrar dos décadas de carrera y compensar la cancelación de su concierto previsto en junio. Finalmente, el 18 de octubre se celebrará el Cordobita Fest 2025, un evento festivo con artistas como Locomía, Felipe Conde, Randy López, Sara de las Chuches y un tributo a Mecano, entre otros.

Axerquía y Gran Teatro

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha dedicado gran parte de la agenda de espectáculos en sus espacios escénicos a conciertos.

En el Teatro de la Axerquía, abrirá la programación Pignoise el próximo 9 de septiembre, a partir de las 21.00 horas para celebrar su vigésimo aniversario. El sábado 13 de septiembre actuará la banda tributo God save the queen a las 21.00 horas, mientras que el 19 tendrá lugar el IV Festival 'Grita', con los grupos Hamlet, Ciclón, Treviento y Renacimiento.

EL 20 de septiembre, después de la explosión rockera y metal llegará Ultraligero, con la participación de rufus T.Firely, Dalila, Prquesur, Retro Cassetta y Mind Entreprise dj set.

Una semana más tarde, el viernes 26 de septiembre llegará el espectáculo Dj Symphonic & Royal Film Orchestra, una fusión entre orquesta sinfónica y DJ que interpretará temas de pop internacional, a las 21.00.

Conciertos en la Axerquía y el Gran Teatro en septiembre y octubre Pignoise . Martes 9 de septiembre, 21.00 horas, Axerquía

God save the queen . Sábado 13 de septiembre, 21.00 horas, Axerquía

IV Festival 'Grita' . Viernes 19 de septiembre, 19.30 hora, Axerquía

Ultraligero . Sábado 20 de septiembre, 16.00 horas. Axerquía

Dj Symphonic & Royal film orchestra. Viernes 26 de septiembre, 21.00 horas. Axerquía

Ana Belén . Sábado 27 de septiembre, 21.30 horas, Axerquía

Eternos. Music party . Viernes 3 de octubre, 21.00 horas, Axerquía

Antonio Orozco . Sábado 4 de octubre, 21.00 horas, Axerquía

Rosario . Viernes 10 de octubre, 21.00 horas, Axerquía

Chiara Oliver . Sábado 11 de octubre, 21.00 horas, Axerquía

La Hispanidad se vive en Córdoba . Domingo 12 de octubre, 21.00 horas, Axerquía

David Bustamante . Viernes 17 de octubre, 20.00 horas, Gran Teatro

Hija de la Luna. Sábado 25 de octubre, 21.00 horas, Gran Teatro

El cartel de septiembre de la Axerquía lo cerrará la cantante Ana Belén, a las 21.30 horas, con un espectáculo donde repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum.

En octubre, por el escenario del espacio al aire libre pasarán artistas como Antonio Orozco, Rosario y Chiara Oliver, entre otros.

El Gran Teatro, por su parte, tendrá a David Bustamante sobre sus tablas con su 'Tour Inédito' el próximo 17 de octubre, que incluye una selección de canciones del nuevo álbum junto con los grandes éxitos del artista. Además, el 25 del mismo mes tendrá lugar el espectáculo 'Hija de la luna', un nuevo espectáculo basado en la gira más importante de la carrera de Mecano, 'Descano dominical'.

Conciertos Jardín Alhambra

Coincidiendo con el centenario de Cervezas Alhambra, regresa a Córdoba el Jardín Alhambra, que abrirá sus puertas en el cine Fuenseca del 18 de septiembre al 5 de octubre. La programación musical arrancará el jueves 18 de septiembre a las 20.00 con la presentación de 'Sosegá', un nuevo palo flamenco creado por Javier Limón junto a artistas como Antonio Cortés, Saúl Quirós, Juan Carmona, Frank Maza y la cordobesa Beli Moli.

Dentro del ciclo Momentos Alhambra, llegarán dos conciertos más: el de Russian Red el 23 de septiembre, con su espectáculo 'Volverme a enamorar', que combina pop independiente y copla, y el de Mario Díaz el 30 de septiembre, en el que el artista cordobés repasará sus grandes temas fusionando flamenco, funk y ritmos urbanos.

Durante el Jardín Alhambra Córdoba, la música en directo también estará presente a través de las sesiones de dj que animarán la zona de restauración los fines de semana. Dj Simpson actuará el viernes 19 de septiembre y repetirá el viernes 4 de octubre; Habibi Selecta estará el sábado 20 de septiembre; Repeter Dj el domingo 21 de septiembre; Paquito Recomienda el viernes 26 de septiembre; Anaïs Begon el sábado 27 de septiembre; Ussuru Sound ofrecerá sus sesiones el domingo 28 de septiembre y el jueves 3 de octubre; y finalmente, Wadub Kibir Sound System cerrará la programación musical con su actuación el domingo 5 de octubre.

Todos los conciertos requieren entrada, mientras que el acceso al espacio es gratuito y estará acompañado de catas de cerveza, experiencias gastronómicas y talleres de artesanía.