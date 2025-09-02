Pignoise, Ana Belén y la Orquesta de Córdoba lideran la programación de los teatros de Córdoba en septiembre

El grupo Pignoise que actuará en el teatro de la Axerquía

La nueva temporada en los teatros de Córdoba llega con una amplia variedad cultural para todos los públicos. Tras el verano, los escenarios se llenan de música, poesía y teatro tal y como avanza el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en Córdoba.

El Gran Teatro, el Teatro Góngora y la Axerquía ofrecerán más de diez espectáculos en total en este mes que llega con fuerza para inaugurar la nueva temporada teatral en la capital. Desde un concierto de Pignoise hasta la presentación de un nuevo curso en la Orquesta de Córdoba.

El viernes 5 de septiembre, el Teatro Góngora acogerá una gala lírica, una actividad paralela al Mundial de clubes de fútbol juvenil que arrancó el pasado domingo en El Arcángel. Rubén Amoretti (bajo-barítono), Sabina Puértolas (soprano), Ismael Jordi (tenor) y Rubén Fernández Aguirre (piano) forman parte de la actuación que empezará a partir de las 21.00 horas con entradas de 40 a 55 euros.

El martes 9 de septiembre, Pignoise pondrá la nota musical en el Teatro de la Axerquía. Álvaro Benito (voz y guitarra), Héctor Polo (batería), Pablo Alonso (bajo y coros) forman parte de un grupo emblemático que tocará a partir de las 21.00 horas con motivo también del Mundial de clubes de fútbol juvenil. Las entradas van desde los 10 hasta los 20 euros.

Más adelante, el sábado 13, la Axerquía acogerá el concierto de God Save The Queen con Pablo Padín (voz), Daniel Marcos (guitarra), Matías Albornoz (batería), Ezequiel Tibaldo (bajo). Un tributo de la banda inglesa incluso bendecido por la propia banda original que actuará a partir de las 21.00 horas con un precio de entrada de 30 a 50 euros.

El jueves 18 de septiembre habrá dos citas. Por un lado, la Orquesta de Córdoba ofrecerá su concierto de presentación de la temporada 2025-2026 a partir de las 20.00 horas bajo la dirección de Salvador Vázquez. La entrada va por invitación. Mientras, en la Axerquía, Javi Aguilera y Carlos Meni, monologuistas y figuras del Carnaval de Cádiz presentan su monólogo Misión Impro-sible a las 21.00 horas con 30 euros por entrada.

La programación de septiembre 1 -Martes 9: concierto de Pignoise en la Axerquía (21.30 horas) 2 -Jueves 18: concierto de la Orquesta de Córdoba en el Teatro Góngora (20.00 horas) 3 -Viernes 19: obra de teatro 'La venganza de Don Mendo' en el Gran Teatro (20.00 horas) 4 -Viernes 26: DJ SYMPHONIC & ROYAL FILM ORCHESTRA en la Axerquía (21.00 horas) 5 -Sábado 27: Concierto de Ana Belén en la Axerquía (21.30 horas)

El viernes 19, el Gran Teatro acoge la obra 'La venganza de Don Mendo' de la Fundación Fepamic en colaboración con la compañía La Toga Teatro a partir de las 20.00 horas con precios de 10 a 15 euros. Ese mismo día, la Axerquía celebra el IV Festival Grita con cuatro grupos participantes: Renacimiento, T-reviento, Ciclón y Hamlet a las 19.30 horas.

Ya en la jornada del sábado 20, La Axerquía acoge el festival Ultraligero con las actuaciones de Rufus T Firefly, Dalila, Parquesvr y Retro Casetta a partir de las 16.00 horas con entradas a 15 euros. Ya el jueves 25 de septiembre, el Teatro Góngora celebra el concierto extraordinario de la Orquesta de Córdoba por la inauguración del Curso Académico de la Universidad de Córdoba 2025-2026. Será a las 20.00 horas bajo la dirección de Katharina Morin

Para poner el broche de oro al mes, el próximo viernes 26 la Axerquía recibe el pionero espectáculo DJ SYMPHONIC & ROYAL FILM ORCHESTRA a partir de las 21.00 horas con precios que van de los 36 hasta los 57. La cantante Ana Belén cierra la programación de septiembre con su concierto Más D Ana Belén el sábado 27 en la Axerquía a las 21.30 horas. Precios desde 54 a 84 euros.

Más temas:

cultura

Teatro

Córdoba