El Norte de Córdoba y la Campiña Sur pacense cortan la N-432 para exigir que se convierta «ya» en la A-81

La Plataforma Ciudadana por la A-81 -reclama la conversión en autovía de la N-432, que une Badajoz, Córdoba y Granada- está realizando esta tarde, desde las 17.30 horas y hasta las 19.00 -la interrupción del tráfico no se prolongará durante la hora y media, sino que se hará en distintos momentos-, un corte de esta carretera a la altura del kilómetro 131.6, que pertenece a la localidad pacense de Berlanga.

Salvo en la provincia de Granada, la conversión por el Gobierno central de la N-432 vive una situación de eterno bloqueo, pese a la importancia que, en el caso de Córdoba, tiene para el desarrollo del Norte o su alta peligrosidad.

Noticia Relacionada Diputación y alcaldes exigen que la A-81 no se quede en el cajón Luis Miranda / Javier Gómez Dirigentes del PP reclaman el desdoble, mientras los socialistas defiende que el proyecto sigue activo

Precisamente la Plataforma había hecho un «llamamamiento a una participación masiva» por su elevada siniestralidad y por el desarrollo de los municipios de su trazado. Su portavoz, Carmen de la Coba, ha indicado a ABC que este colectivo, que moviliza a las comarcas de la Campiña Sur pacense y el Guadiato, se concentró ya el año pasado en el día 81 del ejercicio -elegido como fecha simbólica jugando con la denominación de la futura autovía- para reivindicar esta infraestructura viaria. En 2025, iban a elegir el mismo hito en el candelario pero no recibieron autorización para esa jornada y la han pasado a este 29 de marzo.

De la Coba ha asegurado que lo que demandan es que «la N432 se transforme ya en la A-81». Y ha advertido de que no están de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el Gobierno central de que el itinerario entre Zafra y Espiel consista en hacer una vía convencional nueva, que más adelante podría convertirse en una autovía. Ha indicado que, para esta protesta, han convocado «a la Campiña Sur, el Guadiato y los Pedroches».

«Tenemos aquí alcaldes y ediles de distintos partidos. Por ejemplo, he podido ver a la regidora de Peñarroya-Pueblonuevo [María Victoria Paterna]. Estamos unas 300 personas, que, para nosotros, es un éxito», ha asegurado De la Coba.

Los tres tramos cordobeses, bloqueados

El proceso de jubilación de la N-432 en sus tres tramos cordobeses circula únicamente en los despachos y lo hace a paso de tortuga. Una de las últimas novedades se produjo en noviembre. Entonces, el Ejecutivo sostuvo que tiene prevista una partida de 1,6 millones para licitar la redacción del anteproyecto del tramo Espiel-Córdoba, en el que no se mueve ni un papel desde 2014. De él se desconoce aún una cuestión clave: si se transformará en una autovía al uso o si será una nueva carretera convencional -la última opción es por la que parece decantarse el Gobierno-.

En el tramo Badajoz-Espiel, como se ha indicado, la Administración central sí ha establecido que se hará una nueva vía convencional de Zafra a Espiel, dejando su conversión en autovía para una etapa posterior. Está a la espera de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde hace meses. Hasta que no llegue no podrá avanzar en su tramitación. Por último, en febrero se conocía que la parte de Córdoba a Pinos Puente (Granada) -desde allí hasta la capital nazarí la autovía está construida o en ejecución- deberá empezar su tramitación de cero. Porque no obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable. Habrá que buscar alternativas diferentes al trazado planteado.