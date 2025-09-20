Muere a los 91 años Manuel Piedrahita, referente del periodismo internacional

El periodista Manuel Piedrahita durante una entrevista con ABC en Córdoba en 2020

El periodista Manuel Piedrahita, recordado como uno de los grandes corresponsales de Radio Nacional de España (RNE) y Televisión Española (TVE) en Alemania ha fallecido este pasado viernes a los 91 años, según ha informado RTVE a través de los canales oficiales.

Piedrahita, natural de Baena, desarrollo una importante trayectoria profesional vinculada a la información internacional, especialmente durante su etapa como enviado a Bonn en la entonces capital de la República Federal de Alemania durante la Guerra Fría, desde donde relataba a los españoles con sus crónicas las claves de la política y los cambios sociales en un momento crucial de la historia europea.

Nacido en Baena y madurado en Madrid , Reino Unido y Alemania, Manuel Piedrahita fue un firme defensor de la prensa. En 2020 visitó la capital cordobesa con motivo de la presentación de su tercera novela «El hombre que vivió tres veces» (Ediciones Tambrz) en la capilla de la Asunción del instituto Luis de Góngora.

En esa entrevista con ABC, recordaba cómo comenzó su carrera en el diario «Pueblo» de Madrid en 1955, consiguió en 1964 una beca para estudiar en Londres en la agencia de noticias Reuters y, más tarde, la primera Beca March de Ciencias de la Información. Corresponsal de Europa Press y después de TVE en Alemania, se convirtió en 1981 en director de los Informativos de Radio Nacional de España .

Piedrahita se convirtió en poco tiempo en un referente de la política internacional. Fue testigo directo de acontecimientos que marcaron el rumbo del continente y supo trasmitirlos con rigor, cercanía y claridad a través de la TVE.