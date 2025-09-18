Aeronáutica
Las mejoras que vienen al aeropuerto de Córdoba: aparcamiento, nuevo edificio de Bomberos, mejoras en pista y seguridad...
AENA hace público el primer avance de su plan de inversiones 2027-2031 aunque sin muchos datos concretos de inversiones reales
Dos cordobeses pilotando el primer aterrizaje de Vueling: «Es abrir a Córdoba las puertas del mundo»
AENA ya tiene un primer documento de su plan de inversiones para el próximo quinquenio 2027-2031. El llamado Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III. Un plan inicial que debe pasar ahora toda una larga tramitación de consultas hasta que empiece a hacerse efectivo. El aeropuerto de Córdoba vuelve a entrar, aunque en estos primeros documentos no se detalla el montante inversor ni se pormenorizan las actuaciones que sí se plasman de una manera más genérica.
El aeropuerto de Córdoba vive un momento de despegue. La irrupción de las compañías de vuelo regulares -tan ansiadas- y la mejora de todas las instalaciones en la última década han permitido que, por ejemplo, los datos acumulados hasta agosto pasado dan ya un registro histórico de pasajeros (por encima de 14.000) y un buen dato de operaciones (roza las 9.000).
Pasos lentos pero seguros que ahora esperan la llegada de la nueva ruta de Vueling con el 'hub' de Barcelona, amplificando la red de conexiones desde Córdoba hasta 180 destinos internacionales con billetes integrados que la compañía española ofrecerá. Por otro lado, Binter ha ampliado su periodo de ruta que inició en abril pasado hasta finales de marzo de 2026 y Air Nostrum repitió por segundo año sus vuelos veraniegos de julio y agosto a Palma de Mallorca.
En este contexto, los primeros datos que arroja el DORA para Córdoba apuntan a actuaciones en el campo de vuelo y plataforma con la adecuación de la primera y el pavimento de la pista cuya ampliación y renovación se produjo ya en 2019. Otra actuación importante -aún sin presupuesto- es la ampliación del edificio que hay para el servicio de Bomberos en el aeródromo cordobés.
AENA añade en su plan mejoras en la seguridad con nuevos equipamientos que aún no ha especificado, al reposición del sistema de iluminación antigua a LED y nuevas mejoras en la terminal que ya se inauguró en julio de 2024 con una ampliación. Sin olvidar el aparcamiento, convertido ahora en un solar provisional donde poder aparcar para dar algo más de cabida a las pocas plazas que las instalaciones de 1958 tenían.
Control de pasaportes
La nueva terminal ganó mil metros cuadrados de espacio sobre una primera intervención que se hizo insuficiente a todas luces. Así mejoró la sala de embarque y recogida de equipajes (con 350 metros cuadrados cada una) mientras que el vestíbulo de salida alcanza los 100 metros cuadrados.
Resta un elemento crucial para ampliar el radio de acción del aeropuerto a los países fuera del Espacio Schengen (los 27 de la UE y algún país más). Se trata del control de pasaportes. Es una reivindicación que se inició hace dos años cuando los primeros vuelos chárter comerciales empezaron a operar y plantearon la imposibilidad de ofertar viajes a Turquía, por ejemplo, al carecer el aeródromo de control de pasaportes.
Desde febrero de 2025, AENA ha remitido toda la documentación al Ministerio del Interior que es el responsable de certificar y autorizar este servicio que permitirá coger las maletas en Córdoba para volar a países fuera del radio de la Unión Europea. De momento no hay fecha al respecto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete