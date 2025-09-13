Binter copa el 60 por ciento de los más de 14.000 pasajeros que lleva el aeropuerto de Córdoba este 2025

La aerolínea canaria Binter está copando el despegue del aeropuerto de Córdoba durante este año 2025. Según datos oficiales de AENA a los que ha tenido acceso ABC, de los 14.042 pasajeros que totaliza el aeródromo cordobés entre enero y agosto, el 60% se corresponde con los que han usado la compañía insular. En concreto 8.467 que se registran desde que el pasado 1 de abril arrancó la conexión erntre Córdoba y Gran Canaria con dos vuelos semanales.

El éxito es tan evidente que, como ya informó ABC en julio, la aerolínea ha decidido ampliar su estancia a la campaña de invierno (hasta el 28 de marzo de 2026) lo que cerrará un año completo de estancia y operatividad.

Los datos son claros al respecto. En abril, la compañía transportó a 1.814 pasajeros que se elevaron a 1.893 en mayo -siempre con dos vuelos semanales, martes y sábado-, bajando luego a 1.500 en junio, en un cambio de temporada turística (más proclive a la llegada de turistas canarios a la ciudad) hacia el verano (con más salidas en sentido inverso).

Así, durante el mes de julio, según siempre los datos de AENA, los usuarios de la ruta se elevaron a 1.486 y en agosto se ha recuperado los buenos datos de Binter en Córdoba con un total de 1.774 personas.

Air Nostrum suma el 12 por ciento

La compañía aérea ya destacó en julio «la buena evolución que ha tenido esta conexión». Ello, continuaron desde Binter, «ha motivado que la mantenga en su programación de invierno y espera que los viajeros sigan apostando por el modo canario de volar que ofrecemos» y han recordado que «para los pasajeros que viajen a o desde otra isla, les facilitamos gratis los enlaces interinsulares de conexión, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por un precio similar».

Al caso de Binter se ha sumado el de Air Nostrum, con dos vuelos semanales (lunes y jueves) desde el 17 de julio (uno entre el 3 y esa fecha de julio) a Palma de Mallorca y por segundo año consecutivo. Sus resultados han estado en 1.719 pasajeros, el 12 por ciento del total acumulado en los ocho primeros meses de 2025 y según los datos del ente estatal aeroportuario.

Del resto de cifras al detalle del balance de destinos de los pasajeros que han usado el aeropuerto de Córdoba entre enero y agosto destacan 136 pasajeros a Almería o 78 a Asturias. Y vuelos internacionales a Bucarest (24 usuarios), París/ Le Bourget (22), Bruselas (17) o Cascais (Portugal), que obedecen a vuelos privados.