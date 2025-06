Vi nacer la idea y, aunque la mayoría poseen la caducidad del instante, tuve la seguridad de que ésta se haría realidad. Supe que no se detendrían ante la adversidad y el desaliento. Supe que no creyeron que el kilómetro 3,5 de la ... carretera A-431 fuera una frontera, ni que el barrio, que allí pasaba los días al sol de su desamparo, un imposible.

La Asociación Estrella Azahara, obra socioeducativa de la Red de Obras de La Salle, ha sido una bendición para la barriada de Las Palmeras en sus dieciocho años de tesón por mejorar la situación de vulnerabilidad de las personas que la habitan.

Noticia Relacionada MIRAR Y VER Patios de poesía María Amor Martín

La sostiene la convicción firme de que la educación es motor capaz de cambiar las condiciones de vida y el futuro de niños y jóvenes y de sus familias, con los que realiza una obra encomiable de acompañamiento y refuerzo educativo, de manera que aumenten el rendimiento académico, superen el fracaso y el abandono escolar y crezcan en plenitud, como merecen. A los jóvenes y adultos les ofrece una formación necesaria, que culmine en la inserción sociolaboral y los arranque del estigma de la exclusión social.

Los premios Fundación Banco Santander han galardonado esta labor por la contribución en la lucha contra la pobreza infantil y adolescente en España, poniendo en valor su impacto social. Lo recogió su vicepresidente, Juan Antonio Rico, alma de la asociación, trabajador infatigable desde los inicios, con humildad reflejo de su grandeza y el apasionamiento del que se sabe partícipe agradecido de una noble tarea, que se llevó premio y foto con la reina para un barrio lleno de esperanza.

Me dice lo que supone el reconocimiento a nivel nacional, el apoyo de ánimo y satisfacción a un trabajo en red, de las educadoras, de los miembros de la asociación, el voluntariado junto a otros colectivos del barrio. No hay duda de que lo que dicen, lo hacen, y este curso celebran orgullosos la graduación de veinte niños que han finalizado la ESO -toda una proeza- para reconocerles el esfuerzo de cumplir el lema que los anima 'Aquí no se rinde nadie. ESO va por ti'.

Abanderados de la igual dignidad de todo ser humano, hijos del mismo Padre, no creen que haya causas perdidas, ni que exista un rincón olvidado de la mano de Dios, ni que perseguir la esperanza sea perder el tiempo y la cabeza, ni que la prosperidad y el futuro tengan reservado el derecho de admisión.

Para ellos, la desigualdad tiene rostros, nombres y vidas que conocen bien y les han tocado el corazón. Así, porque los ideales tienen, como la poesía, su propia lógica y el poder de alentar lo justo y lo bueno, desmienten -con Benedetti- a los que dicen que «el mundo se quedó sin utopías» y sueñan, con Cernuda, «un sueño más alto que la vida».