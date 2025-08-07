Suscríbete a
Cuento de verano

Todo empezó cuando Anthony, un inglés de 35 años, fue ingresado en la ciudad por un golpe de calor y nadie se presentó en el hospital para cuidarle

31 de julio

María Amor Martín

María Amor Martín

Córdoba

Conocí a Anthony por la prensa, en realidad no a él personalmente, sino su historia: «Un ciudadano inglés tuvo que ser hospitalizado tras sentirse indispuesto debido al ejercicio físico, que realizó en un parque de la ciudad a las cinco de la tarde, cuando la ... temperatura era de más de 40 grados. Fue encontrado tendido seminconsciente y trasladado al hospital, donde permanece en la UCI». El periódico explicaba que, tras esperar unos días a que llegara algún familiar, nadie se presentó ni se preocupó por él.

