La senda que no se ha de volver a pisar

Se añora lo que se vivió en los viajes como quizá echará de menos el alma inmortal los días de la vida finita

Oración por Santa Eulalia

Nos vemos en la obra

Luis Miranda

Luis Miranda

El viaje no tiene que ver con el ocio, el consumo ni la necesidad de exhibición de la felicidad. Quien toma la maleta y empieza a devorar kilómetros lo debe hacer ante todo para vivir más o para disfrutar por unos días de una ... existencia distinta que no anula a la que tiene. Ahora que el coche reposa de tantas horas escalando pendientes o cortando las llanuras de un horizonte perpetuo el alma echa de menos lo que ha vivido.

