Los fondos Edil traen una lluvia de millones a siete municipios de Córdoba: estos son sus principales proyectos

Los fondos Edil, además de Córdoba capital (en el paquete para grandes ciudades, con más de 100.000 habitantes), también regaron de una lluvia de millones de euros para financiar inversiones en buena parte de los principales municipios de la provincia.

Noticia Relacionada El Gobierno autoriza 12 millones en ayudas para el plan de inversiones del Ayuntamiento en el distrito Sur Francisco Poyato El programa 'Edilquivir' sale adelante para un total de 14 millones para proyectos de obra civil y mejora ambiental y de viario en la zona

Hay cuatro beneficiarios dentro del paquete de ciudades intermedias (de 20.000 a 100.000 habitantes). Son Lucena, Cabra, Priego de Córdoba y Montilla. Cada uno recibe 9 millones de euros para financiar proyectos por hasta 10,5 millones. Los municipios tendrán que aportar sólo 1,5 millones.

Municipios pequeños

Igualmente, Pozoblanco, Aguilar de la Frontera y Montoro, en el paquete de municipios de menos de 20.000 habitantes, reciben también 6 millones de euros cada uno para financiar proyectos hasta 7 millones, por lo que tendrán que añadir un millón de fondos propios. Pozoblanco y Montoro han sido auxiliados para su solicitud por la Diputación de Córdoba, mientras que Aguilar lo formalizó a través de la Mancomunidad de la Campiña Sur.

En el lado contrario a Córdoba capital y estos siete municipios más de la provincia beneficiarios de esta lluvia de millones de fondos europeos, están Palma del Río, Baena y Peñarroya Pueblonuevo, que presentaron sus proyectos, pero se han quedado fuera de esta línea de financiación.

En Lucena, el Plan de Actuación Integrado (PAI) presentado por el Ayuntamiento, bajo el título 'Hacia una nueva centralidad', fue aprobado por unanimidad en el Pleno de febrero de este año y se articula en tres grandes ejes. El primero, 'Espacios culturales y naturales para conectar y potenciar la identidad urbana', incluye la construcción de la II Fase del Auditorio Manuel Lara Cantizani, la creación de un puente que conectará el recinto ferial con el Parque Europa y nuevas actuaciones de mejora en dicho parque.

El segundo bloque, enfocado en la 'Regeneración urbana para fomentar el desarrollo económico y la cohesión social', contempla la transformación en bulevar de la Avenida del Parque y la rehabilitación de calles clave como Catalina Marín, El Peso y un tramo de Juan Jiménez Cuenca.

Finalmente, el tercer proyecto del PAI, 'Equipamientos sociales para asegurar el bienestar y la inclusión social', prevé la rehabilitación de las Bodegas Víbora como Espacio de Inclusión y Convivencia, la construcción de una nueva Caseta Municipal y la adaptación de la antigua estación de tren como Albergue Social, Turístico y Juvenil.

En Montilla, el PAI Cohesiona Montilla tiene como eje central la regeneración urbana y social de la barriada de Pedro Ximénez, en la zona sur del centro histórico, un área con crecimiento urbano fragmentado que ha registrado dificultades de integración con el resto del municipio.

El conjunto de las inversiones proyectadas se sitúa en el Llano de Palacio y se prolongan hasta pasada la vía del tren, en el inicio del Pico Cigarral, en un eje urbano definido en torno al Paseo de Cervantes y la avenida Marqués de la Vega de Armijo.

Entre sus acciones más destacadas se encuentran la mejora de accesibilidad y conexión entre sectores urbanos; la creación de un nuevo parque periurbano y 'pulmones urbanos' que conecten zonas del barrio; la renovación de calles e infraestructuras de servicios (abastecimiento, saneamiento, alumbrado); ayudas para la reforma de naves industriales y apoyo a la digitalización de pequeñas y medianas empresas; y la peatonalización del Llano de Palacio y la construcción del mirador hacia la Sierra y un nuevo aparcamiento en el Paseo de Cervantes para facilitar el acceso al centro histórico de Montilla.

Para Cabra, el PAI 'Cabra crece contigo' pivota sobre dos grandes líneas de acción, como son las denominadas 'Reforma integral del centro histórico de Cabra: transformación multidimensional' y 'Equipamientos y servicios de ciudad: desarrollo urbano y sostenibilidad'.

En la primera de ellas, se desarrollarán proyectos como la rehabilitación de la Plaza de Abastos, la reforma de la Estación de Autobuses y la construcción de una nueva planta para asociaciones sin ánimo de lucro, la finalización de la avenida José Solís con la reforma integral de su tramo norte, entre la Plaza de España y 'Los Arcos', o la rehabilitación y puesta en valor del Puente del Junquillo y su entorno. «Cada uno de ellos supera el millón de euros de inversión», ha precisado Priego.

En cuanto a la segunda línea se prevén cuatro grandes actuaciones como son la puesta en valor como bien de interés cultural de la Fuente del Río a través de varios proyectos que serán la reforma integral del Auditorio 'Alcalde Juan Muñoz' y la instalación de un espectáculo luminotécnico en el Paraje de la Fuente del Río por más de 2,5 millones de euros; la mejora de infraestructuras de abastecimiento y suministro de agua mediante la construcción de un nuevo depósito municipal, la implantación de sistemas y equipos de cloración en 13 puntos estratégicos de la red de agua y la instalación de 935 contadores inteligentes en los barrios de Los Silos, Pedro Garfias y Belén; la dotación de equipamientos deportivos en zonas desfavorecidas con la construcción de un circuito de trialsin junto a la Vía Verde y un nuevo campo de fútbol 7 de hierba artificial en el Polígono Vado Hermoso; y un plan de formación para colectivos desfavorecidos.

La Diputación ha conseguido la financiación para Pozoblanco y Montoro, para áreas urbanas funcionales de Los Pedroches y Sierra Morena. Ambos proyectos, promovidos por la institución provincial, han sido incluidos en la resolución provisional favorable de la Secretaría de Estado de Fondos Europeos, desde la que se gestionan estas iniciativas en el marco de las Estrategias de EDIL con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. El PAI para el área urbana funcional de Los Pedroches prevé la ejecución de 34 actuaciones, mientras que el plan para el área de Sierra Morena incluye 17 actuaciones.

En Priego de Córdoba, el PAI recoge más de una decena de proyectos de obras para avanzar la conexión de la localidad con sus aldeas, fundamentalmente.