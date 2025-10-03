Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo

El Gobierno autoriza 12 millones de euros en ayudas para el plan de inversiones del Ayuntamiento de Córdoba en el distrito Sur

El programa 'Edilquivir' sale adelante para un total de 14 millones para proyectos de obra civil y mejora ambiental y de viario en la zona

El Ayuntamietno Córdoba revitaliza el Parque Cruz Conde: más accesible, iluminado y con nuevas zonas de ocio

Imagen del Parque Cruz Conde
Imagen del Parque Cruz Conde v.M.
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública una resolución provisional por la que concede 12 millones de euros al Ayuntamiento de Córdoba para cubrir los proyectos presentados en febrero pasado bajo el paraguas de los denominados fondos Edil (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) y enfocado al distrito Sur con un total de nueve actuaciones.

La cuantía que el Gobierno autoriza de manera provisional (falta un trámite de alegaciones) es de 12 millones, el 85% de un total de 14 millones que tendrá el programa 'EdilQuivir' como bautizó el gobierno municipal a esta iniciativa, que un primer momento valoró en 20 millones para una ayuda europea de hasta 17 millones, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso ABC.

Entre las actuaciones previstas, la primera era una residencia de alojamientos para jóvenes con recursos limitados en Miraflores, en el triángulo frente al C3A (cerca de 9 millones). Le sigue un proyecto de accesibilidad sostenible desde el barrio del Guadalquivir hacia el Polígono Industrial de la Amargacena. En este caso, se trata de realizar una conexión peatonal y con carril bici entre el barrio y la zona industrial (1 millón).

Además, el Ayuntamiento de Córdoba también presentó la revitalización del Camino de la Alameda del Obispo, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, desde el puente de San Rafael. O la rehabilitación del circuito cardiosaludable del Parque Cruz Conde, con un coste previsto de 1,6 millones de euros, y reparación del viario público en el barrio del Guadalquivir.

En el paquete anunciado entonces por el propio alcalde se incluía terminar el arreglo de San Eulogio en su segunda fase y un centro de servicios sociales para el Campo de la Verdad. A ello añadían bolsas de incentivos para el emprendimiento y la formación en la zona. Estos fondos Edil son los herederos de los fondos Edusi.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app