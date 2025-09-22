Suscríbete a
Una jueza absuelve a El Tejar de vertidos de alpeorujo en el cauce del río Guadajoz por «defectos procesales»

La sentencia recoge que por fallos en la recogida de muestras no ha quedado acreditado los daños causados por los vertidos en 2013, 2014 y 2015

Agentes del Seprona declaran en el juicio contra El Tejar que su arqueta vertía orujo «a borbotones» a un arroyo

Los acusados de El Tejar ante el juez el pasado año durante el juicio en Córdoba abc
Pilar García-Baquero

Córdoba

El Juzgado de lo Penal 1 de Córdoba ha absuelto a Oleícola El Tejar y a Agroenergética de Baena S.L., así como a seis personas físicas que habían sido inicialmente acusadas, en el procedimiento seguido por los vertidos de alpeorujo y aguas contaminadas ... detectados entre 2013 y 2015 en Baena que causaron la muerte de miles de peces. Se trata de una causa medioambiental -en la que ya constan dilaciones indebidas en el escrito del fiscal- anterior a otra causa ya juzgada en fase de ejecución por un vertido que llegó a causar la muerte a más de 5.000 peces en el Guadalquivir en 2017 y por la que El Tejar y los responsables del vertidos fueron condenados a penas de prisión y multa en 2021 y obligados al pago de una indemnización por daños de más de 600.000 euros.

