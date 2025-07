Decía la pasada semana que no comprendo el silencio de Córdoba ante la noticia de que una entidad financiera, Cajasur, nacida y con sede social en Córdoba, va a ser absorbida por su dueña vasca. También decía que el pueblo catalán se ... ha movilizado consiguiendo que el Parlamento de Cataluña y todos los partidos políticos pongan trabas para que un banco vasco compre y absorba a otro catalán. He recibido varios comentarios al artículo, entre ellos el de una lectora que me pide aclarar lo que, según mi opinión, representa para Andalucía y Córdoba perder el domicilio fiscal de Cajasur. Con humildad a eso me dispongo.

Los bancos están obligados a pagar sus impuestos y rendir cuentas con Hacienda en el lugar donde tienen su domicilio fiscal. Impuestos que pagan según las rentas o beneficios que obtienen. También deben rendir cuentas de todo cuanto recaudan en nombre de la Hacienda, como el IVA que cobran a sus clientes. Pero esto hay que analizarlo sabiendo que la comunidades vasca, Navarra y pretende Cataluña, disfrutan de un sistema fiscal propio que les permite quedarse con todos los impuestos que pagan y recaudan, para después acordar (¿?) con el Estado español un pago o cupo por los servicios que recibe. El resto de las comunidades autónomas entregan al gobierno como solidaridad la mitad de la recaudación para ser repartida. Para entender bien este asunto comparo la absorción de Cajasur por Kutxabank con unas gallinas vascas que vuelan por España buscando clientes que a cambio de sus cantos les dan alimentos. Cuando acab el año, esas gallinas vuelan a su domicilio social en el País Vasco para poner los huevos en una canasta cuyo contenido no es compartido con ninguna de las otras comunidades autónomas españolas. Puede pensar el lector que estoy en contra de las decisiones que libremente toman las empresas. ¡En absoluto! Respeto la libertad empresarial por encima de todo. No critico la opa hostil del BBVA al Sabadell, como tampoco censuro el acuerdo tomado por Kutxabank de absorber Cajasur. Pero la libertad que debemos dar a las empresas para tomar sus decisiones es la misma que tenemos los ciudadanos al tratar con ellas. Cuando nos relacionamos con las empresas, y los bancos lo son, debemos saber que las compras o inversiones que hacemos son el pienso o alimento para ellas. Por eso, cuando compramos o invertimos debemos pensar en qué canasta podrán los huevos los fabricantes de los bienes que consumimos o los bancos con los que nos relacionamos. ¿Estamos de acuerdo? Defender lo nuestro cuando lo nuestro es lo de todos no es una opción, es el coste de vivir en comunidad. Como andaluces y soberanos que somos, ¿seguiremos callados?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión