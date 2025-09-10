Incendio en la Mezquita de Córdoba: la Policía confirma que se originó en una barredora sin enchufar

El informe elaborado por la Policía Científica ha puesto fin a las dudas sobre el origen del incendio que el pasado 8 de agosto puso en jaque a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Las conclusiones del documento confirman la hipótesis inicial de los investigadores: según ha podido confirmar ABC, el fuego se inició en la batería de una barredora eléctrica que se encontraba almacenada en el interior del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, los agentes descartan cualquier intencionalidad y aseguran que el siniestro fue fortuito y se desarrolló a partir de un único punto. La máquina no estaba conectada a la corriente en el momento de los hechos. Un sobrecalentamiento y posterior fusión de una pieza clave del sistema desencadenaron las llamas. El informe ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 8, como ha adelantado 'diario Córdoba'.

El fuego se propagó rápidamente al existir material inflamable cerca de la barredora, como sillas y telas. Un total de 35 bomberos acudieron al monumento, logrando controlar las llamas en menos de dos horas y extinguirlo completamente hacia la medianoche.

El siniestro afectó a entre 25 y 50 metros cuadrados, menos del 2% de la superficie del monumento en la zona de ampliación de Almanzor. La capilla de la Anunciación perdió parte de su techo y sufrió daños en el retablo; la capilla de San Nicolás de Bari registró desperfectos menores por humo y calor (era la zona que se usaba como almacén y fue el foco). Finalmente, la del Espíritu Santo estuvo a punto de sufrir daños pero la intervención 'in extremis' de los bomberos evitó su afección. Al final no se detectaron daños estructurales graves.