El Ministerio de Cultura se hace eco de los elogios al Cabildo y el Ayuntamiento de Córdoba por el incendio en la Mezquita

Operarios en una de las zonas afectadas por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Ministerio de Cultura, en manos del dirigente de Sumar Ernest Urtasum, se hace eco también de los elogios al Cabildo Catedral de Córdoba y el Ayuntamiento sobre la gestión del incendio que afectó a la Mezquita el pasado 8 de agosto y que dañó a dos capillas de manera severa evitándose males mayores con la temprana actuación de los bomberos y el plan de autoprotección del propio monumento.

Si la Unesco lo ha hecho ya por dos veces a través de su directora general Audrey Azoulay, y el propio director del Centro de Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou Assomo, como ha venido informando ABC, ahora la subdirectora general de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio, María Agúndez, hace suyos estos elogios para transmitírselos por carta al propio presidente del ente catedralicio, Joaquín Alberto Nieva.

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC y que tiene fecha del 29 de agosto pasado, la alto cargo de Cultura alude a una nueva carta del 27 de ese mes con palabras de Assomo donde recalca que «nos felicita por la manera eficiente y coordinada en que se controló el fuego con el liderazgo del ayuntamiento de la ciudad y el cabildo de la catedral». El Ministerio difunde así la valoración de la intervención aunque también aprovecha para hacer causa común en esta manera de actuar que hubo sobre el siniestro.

Extracto de la misiva del Minsiterio de Cultura al Cabildo Catedral ABC

El Gobierno de Sánchez traslada de este modo al Cabildo la misiva que el responsable del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco le envió a Cultura. En la misma se vuelve a insistir en la forma «ejemplar» de actuar sobre el incendio, en la necesidad de transmitir a otros monumentos este modelo de prevención y actuación y en que los protocolos existentes para este tipo de incidencias y su gestión es lo que «la Unesco defiende en su guía de gestión del riesgo de incendios» con estrategias esenciales para el manejo de estas complicadas situaciones.

De todo ello se hace eco el Ministerio de Cultura en manos de Sumar que elogia la manera de proceder del Cabildo Catedral, justo lo contrario que sus correligionarios en Córdoba (Hacemos) junto al PSOE han puesto de manifiesto en este martes con una moción que llevarán al Pleno del jueves en el Ayuntamiento de Córdoba pidiendo la «cogestión participativa» del monumento para que pase a manos públicas y censurando la manera de actuar de la Iglesia.

Un mes después del siniestro las obras de emergencia están a punto de finalizar y se espera que para finales de septiembre y principios de octubre esté listo el proyecto final de restauración de toda la zona afectada en la parte de Almanzor. Mediados de 2026 es el horizonte temporal que se maneja para que concluyan unas obras cuyo coste se estima en unos 2 millones de euros (sumando lo ya ejecutado y lo que está por hacerse).

Los trámites previos de permisos en la Gerencia de Urbanismo y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico van a agilizarse para que pronto puedan reanudarse unas obras definitivas en la zona del incendio.