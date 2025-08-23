El Cabildo muestra en un impactante vídeo las obras de emergencia en la Mezquita de Córdoba tras el incendio

Trabajos para montar una estructura provisional que proteja a las cubiertas de la Mezquita-Catedral dañadas

El Cabildo Catedral, entidad eclesiástica responsable de la Mezquita-Catedral, ha difundido este sábado un impresionante vídeo en el que muestra el «buen ritmo» al que avanzan los trabajos de emergencia en el monumento tras el incendio sufrido el 8 de agosto.

Tras el fuego, de inmediato se puso en marcha un primer paquete de actuaciones, previo al desarrollo de los trabajos definitivos de rehabilitación. Los daños por las llamas se concentraron en la capilla de la Encarnación -su techo se vino abajo y el retablo sufrió desperfectos pero, pese a ello, presentaba un buen estado- y en el vestíbulo este de la puerta de San Nicolás.

Este último punto se utiliza como zona de almacenaje y fue el lugar en el que se originaron las llamas. El Cabildo ya ha apuntado que su intención es finalizar los principales trabajos de las actuaciones de emergencia en el presente mes.

En el vídeo, se ven, por ejemplo, las obras para tapar de forma provisional las cubiertas dañadas y protegerlas de cualquier inclemencia meteorológica, las tareas de retirada del hollín o el minucioso trabajo de los restauradores. Estos últimos analizan todo el material que se va retirando.

Porque el objetivo es que en la restauración del techo de la capilla de la Encarnación y de su retablo se recoloquen todas las piezas originales que hayan podido salvarse del fuego.