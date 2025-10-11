Suscríbete a
tribunales

Golpe al narcotráfico de la Guardia Civil en Córdoba: más de veinte detenidos en un mes

Los agentes han practicado 18 registros contra el tráfico de drogas en Palma del Río, Baena, Bujalance y Peñarroya

Operación antidroga de la Guardia Civil en Palma del Río hace tres semanas
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Guardia Civil ha desplegado decenas de patrullas, drones y la unidad canina en cuatro macro operaciones en las últimas semanas contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba. Los operativos, desarrollados en apenas un mes en Palma del Río, Baena, Bujalance ... y Peñarroya se han saldado con 24 detenidos y 18 registros domiciliarios, además de la incautación de distintas cantidades de heroína, cocaína, crack y dinero en efectivo.

