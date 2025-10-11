Golpe al narcotráfico de la Guardia Civil en Córdoba: más de veinte detenidos en un mes

La Guardia Civil ha desplegado decenas de patrullas, drones y la unidad canina en cuatro macro operaciones en las últimas semanas contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba. Los operativos, desarrollados en apenas un mes en Palma del Río, Baena, Bujalance ... y Peñarroya se han saldado con 24 detenidos y 18 registros domiciliarios, además de la incautación de distintas cantidades de heroína, cocaína, crack y dinero en efectivo.

Las actuaciones, de gran calado y coordinación entre diferentes unidades, han contado con la participación de más de 150 efectivos de grupos especializados como la Unidad Rural de Seguridad (URS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), agentes de los Puestos de cada comarca y el apoyo de helicópteros, drones y perros de la Unidad Canina de la Guardia Civil.

Con estas intervenciones, el Instituto Armado culmina las investigaciones que estaban en marcha y refuerza así su estrategia para desmantelar redes de distribución de estupefacientes en distintos puntos de la provincia.

La primera de las operaciones tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en Palma del Río, donde la Guardia Civil desmanteló tres puntos de venta de estupefacientes muy activos en el barrio de Fray Albino y V Centenario. El operativo se saldó con seis detenidos y cuatro registros en distintas viviendas del municipio.

En el interior de los inmuebles se intervinieron más de 14 gramos de heroína, 19 dosis de la misma sustancia, unos 30 gramos de cocaína, más de 11 gramos de crack (mezcla de heroína y cocaína) y 6.500 euros en billetes fraccionados. Uno de los arrestados fue posteriormente ingresado en prisión.

Dos semanas después, el 30 de septiembre, se desarrolló una nueva operación antidroga en Baena, en la que fueron detenidas siete personas y se practicaron siete registros domiciliarios en diferentes puntos del municipio. Los agentes intervinieron diversas cantidades de droga, aún pendientes de cuantificación oficial. Siete de estos detenidos están ya en libertad con cargos.

El pasado día 8 de octubre, la Guardia Civil activó una nueva macrooperación antidroga en Bujalance, que movilizó a unos 70 agentes de distintas unidades, incluyendo la Unidad Rural de Seguridad (URS), la USECIC, un helicóptero, drones y perros adiestrados.

La intervención, desarrollada desde primera hora de la mañana en el barrio de Santiago y la zona de Ronda Sur, se saldó con nueve detenidos y cuatro registros. Se incautaron sustancias estupefacientes entre las que destacan heroína y cocaína, y la operación continúa abierta sin descartar más detenciones.

La última actuación se produjo la mañana del pasado 9 de octubre en el Valle del Guadiato, en Peñarroya-Pueblonuevo, donde un amplio dispositivo con más de 40 efectivos irrumpió en distintos puntos del municipio en un operativo a gran escala. La actuación, en la que participaron miembros de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, agentes de la Guardia Civil de la zona norte y efectivos de la Policía Local, se saldaba con tres detenidos y tres registros. De esta última operación, hasta el momento se han facilitado detalles sobre las cantidades de droga incautadas, y la operación sigue abierta.

