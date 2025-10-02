Suscríbete a
La operación antidroga de Palma del Río se salda con seis detenidos, uno de ellos en prisión

La Guardia Civil se incauta de pequeñas cantidades de heroína, cocaína, crack y 6.500 euros

Macrooperación antidroga de la Guardia Civil en Palma del Río: cinco detenidos y tres registros

Agentes del operativo de la Guardia Civil en el momento de abordar varios registros en Palma del Río
Agentes del operativo de la Guardia Civil en el momento de abordar varios registros en Palma del Río ABC

ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, finalmente, en la operación antidroga que llevó a cabo el pasado 17 de septiembre en varios puntos de Palma del Río, como ya avanzó ABC, y ha desmantelado tres puntos de venta ... de drogas muy activos. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

