La operación antidroga de Palma del Río se salda con seis detenidos, uno de ellos en prisión

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, finalmente, en la operación antidroga que llevó a cabo el pasado 17 de septiembre en varios puntos de Palma del Río, como ya avanzó ABC, y ha desmantelado tres puntos de venta ... de drogas muy activos. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

En total se efectuaron cuatro registros y se intervinieron más de 14 gramos de heroína, 19 dosis de dicha sustancia, unos 30 gramos de cocaína y más de 11 gramos de crack (mezcla de cocaína y heroína) así como más de 6.500 euros en billetes fraccionados.

La actuación ha estado coordinada por el área de Investigación del Puesto Principal de Palma del Río y ha permitido desmantelar estos puntos de venta de drogas a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Fruto de los primeros registros practicados, tras algunos indicios por parte de los agentes del Instituto Armado, éstos procedieron a la detención de seis personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, al desmantelamiento de los puntos de venta de drogas y a la intervención de todas las sustancias antes descritas.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, acordando dicha Autoridad el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Madrid y Barcelona, la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto Principal de Palma del Río y de la Compañía de Córdoba.