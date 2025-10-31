Suscríbete a
Una empresa gestionará las visitas al Museo de los Patios, el Templo Romano, los Mausoleos y Puerta del Puente

Realiza un estudio de viabilidad y calcula que una afluencia de 231.441 visitantes a estos espacios

El Templo Romano vive este jueves un día histórico: las visitas a su interior se han puesto en marcha

Trueque, 4, el centro de interpretación imposible para los Patios de Córdoba

Una mujer visitando el Templo Romano
Una mujer visitando el Templo Romano valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba trabaja en la concesión de la gestión conjunta del Templo Romano, la Puerta del Puente, los Mausoleos Romanos y el Museo de los Patiosde la calle Trueque. El primero acaba de someterse a una reforma que ha permitido ... que sea visitable -se puede contemplar sólo en dos pases de lunes a viernes y tres el fin de semana- y los otros tres hitos turísticos no han tenido continuidad en el tiempo en su apertura al público.

