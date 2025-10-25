Suscríbete a
ABC Premium

turismo

Las visitas a museos y monumentos caen un 4% hasta junio y se quedan en 2,3 millones

Del retroceso de visitantes en los principales monumentos de la ciudad tiran los descensos en la Sinagoga (-17%) y el Alcázar (-9,5%)

El turismo vuelve a crecer en Córdoba en el primer semestre de 2025: más protagonismo del visitante español

Los turistas dejan en Córdoba una media de 91,34 euros en el segundo trimestre de 2025

Visitantes en la Sinagoga de Córdoba en una imagen reciente
Visitantes en la Sinagoga de Córdoba en una imagen reciente valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los monumentos y museos de la capital saldaron el primer semestre con un descenso interanual de sus visitantes de algo más del 4%, pese a que la llegada de turistas vivió un buen momento. De este descenso tiraron la Sinagoga y el Alcázar.

Son ... las principales conclusiones que se desprenden de los boletines trimestrales del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) -acaba de publicar el del periodo que va de abril a junio-. En la primera mitad del ejercicio, el conjunto de los 13 grandes puntos de interés para los turistas en la capital [todos los datos en la tabla que acompaña la información] sumaron 2,33 millones de visitas. Esa cifra se quedó un 4,3% por debajo de la registrada en 2024 al contabilizarse 104.882 menos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app