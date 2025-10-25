Suscríbete a
Fútbol sala

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma su segunda victoria consecutiva ante Valdepeñas (0-1)

En un partido serio por parte de los blanquiverdes, un tanto de Carlos Gómez ante su ex equipo desatascó un duelo falto de ocasiones claras

El Córdoba Patrimonio vuelve a la senda de la victoria ante Ribera Navarra (4-1)

Zequi brega por un balón ante un defensor de Viña Albabli Valdepeñas
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad extiende su buen momento con una nueva victoria sobre Viña Albali Valdepeñas. Los primeros veinte minutos estuvieron protagonizados por la escasez de ocasiones de ambos equipos ante su buen hacer defensivo. Ya en la segunda mitad, los ... blanquiverdes desatascaron el duelo con un zurdazo de Carlos Gómez para efectuar la ley del ex. Los locales no bajaron los brazos y lo intentaron de todas las maneras, pero no estuvieron acertados para frenar finalmente el segundo triunfo consecutivo de los pupilos de Ema Santoro. La siguiente cita será el próximo domingo 2 de noviembre en un nuevo encuentro a domicilio frente a Quesos Hidalgo Manzanares.

