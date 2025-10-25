El Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma su segunda victoria consecutiva ante Valdepeñas (0-1)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad extiende su buen momento con una nueva victoria sobre Viña Albali Valdepeñas. Los primeros veinte minutos estuvieron protagonizados por la escasez de ocasiones de ambos equipos ante su buen hacer defensivo. Ya en la segunda mitad, los ... blanquiverdes desatascaron el duelo con un zurdazo de Carlos Gómez para efectuar la ley del ex. Los locales no bajaron los brazos y lo intentaron de todas las maneras, pero no estuvieron acertados para frenar finalmente el segundo triunfo consecutivo de los pupilos de Ema Santoro. La siguiente cita será el próximo domingo 2 de noviembre en un nuevo encuentro a domicilio frente a Quesos Hidalgo Manzanares.

El duelo en el pabellón Virgen de la Cabeza comenzó con unCórdoba Patrimonio valiente en el que el cordobés Boyis frenó las primeras arremetidas blanquiverdes. En los cinco primeros minutos las llegadas se sucedieron por ambos bandos, pero no se generó ningún peligro notable en un duelo que seguía buscando un protagonista.

La escuadra del técnico Ema Santoro buscaba con remates lejanos generar alguna sorpresa, pero su rival estuvo firme para bloquear estas intentonas. Se atrevía Valdepeñas por medio de Naranjo con un remate a la media vuelta que no puso en una tesitura a Fabio. Poco más hubo en unos diez primeros minutos insulsos donde nadie era capaz de resaltar y la igualdad era protagonista.

Noticia Relacionada Un Córdoba CF eficaz vence con solvencia a domicilio al Albacete (1-3) Daniel Aragón En un buen partido de todas las líneas del campo blanquiverde, Fuentes se erigió como protagonista al lograr un doblete

El cuadro ciudadrealeño empezó a atosigar a su rival con una presión alta asfixiante, obligando al Córdoba Patrimonio a tener que mandar balones arriba para evitar el peligro. El trabajo se acumuló para un Fabio que estuvo providencial cuando el cronómetro marcaba el minuto 12 al despejar con el pie un venenoso remate de José Mario. Para consolidar sus buenas sensaciones, Marlon Velasco pidió el primer tiempo para explicar las siguientes jugadas, aunque no tuvo mucho éxito.

Nacho Gómez casi saca petróleo para los visitantes con un gran contragolpe, una acción que finalmente sería desmantelada por el guardameta Borja Puerta que estuvo atento para achicar espacios. Los últimos cinco minutos de la primera parte mantuvieron el mismo guion, un encuentro donde las buenas defensas de ambos conjuntos frenaban cualquier intento de anotación. Antes de llegar al descanso, Gustavao y Naranjo tuvieron dos claras ocasiones para adelantar a los locales, pero se encontraron con unos acertados Víctor y Fabio en la portería blanquiverde.

Partido abierto

Con todo por decidirse en los últimos veinte minutos, Zequi fue protagonista nada más comenzar la segunda mitad al realizar un peligrosísimo remate que se marchaba por muy poco. A este fuerte comienzo del Córdoba Patrimonio contestó Valdepeñas con un disparo lejano de Boyis que probó fortuna desde su propio campo y casi logra sorprender.

Con un ritmo mucho más frenético, Borja Puerta frenó con la cara la llegada dentro del área de Nicolás. Justo tras esta acción, Carlos Gómez efectuó la ley del ex con un zurdazo lejano que sacó las telarañas de la portería ciudadrealeña (0-1, min. 30). Al verse en por detrás en el luminoso, los locales pusieron toda la carne en el asador en búsqueda de la igualada.

Noticia Relacionada Un padre y un hijo del Córdoba siguen el duelo con el Albacete en el hospital y se vuelven virales: «Pronto verás a tus ídolos en El Arcángel» Daniel Aragón Javier ha colgado en 'X' un mensaje contando que tendría que ver el partido con el pequeño Hugo en el Reina Sofía y ambos han recibido un aluvión de cariño

El partido entró en su punto álgido con un Valdepeñas que sumaba su quinta falta junto a un remate de Boyis a la madera. Precisamente, el factor de las infracciones fue determinante para un Córdoba Patrimonio que gozó de un doble penalti cuando restaban cinco minutos. Sin embargo, Murilo cedió ante la presión y el pie de Borja Puerta fue determinante para que el disparo del brasileño fuese repelido por el larguero.

Con el susto en el cuerpo, los locales dieron un paso adelante para jugar mucho más ordenados desde la salida con balón mediante el portero-jugador en los últimos cuatro minutos. El Córdoba Patrimonio estuvo férreo con su defensa en bloque, aunque se vio amenazado con un disparo a quemarropa de Lucas Cezar que tapó abajo Fabio. La presión de los últimos segundos afectó a un Valdepeñas que estuvo más ansioso y mucho menos acertado, factor que aprovechó el equipo blanquiverde para cerrar una nueva victoria.