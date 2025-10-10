Suscríbete a
Fútbol sala

El Córdoba Patrimonio vuelve a la senda de la victoria ante Ribera Navarra (4-1)

La escuadra de Ema Santoro realizó un partido muy sólido donde supieron frenar con solvencia las arremetidas finales del conjunto navarro

Un pasado futbolístico: el obispo de Córdoba y su bonita historia con la Cultural Leonesa

Carlos Gómez celebra su primer tanto ante Ribera Navarra
Carlos Gómez celebra su primer tanto ante Ribera Navarra

Daniel Aragón

Córdoba

Tras sufrir tres derrotas consecutivas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad supo solventar sus errores para salir triunfante en Vista Alegre ante el Ribera Navarra. Los tantos de Carlos Gómez y Nicolás en la primera parte permitieron poner muy a favor el encuentro ... para un conjunto blanquiverde que supo defenderse en la segunda mitad. Carlos Gómez por partida doble y Murilo pusieron la estocada final a un conjunto navarro que se encontró con un implacable Fabio (4-1). Ahora, la siguiente parada será contra el Viñalbali Valdepeñas el próximo sábado 25 de octubre tras el parón de selecciones.

