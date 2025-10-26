Córdoba tiene una de las mecas de los alquileres baratos: uno de sus municipios es el segundo más económico de España

El INE hacía público este jueves una nueva edición de su informe Urban Audit, que ofrece un aluvión de indicadores de los municipios de nuestro país. Entre los distintos parámetros que analiza, se encuentra una cuestión candente en nuestro país en los últimos tiempos: ... la del alquiler, si bien es cierto que en Córdoba castiga menos.

De hecho, nuestra provincia tiene, de acuerdo a este trabajo, el segundo municipio de España de más de 20.000 habitantes donde más barato era arrendar una vivienda al mes en 2023 -último ejercicio disponible en esta materia-. Se trata de Priego de Córdoba, con 309 euros de desembolso para alquilar un hogar.

Entre este extenso grupo de localidades, sólo en Cieza (Murcia) hay que rascarse menos el bolsillo. Porque el desembolso tipo en esta materia es de 303 euros. En el listado de las quince localidades del país de más de 20.000 habitantes con los arrendamientos más bajos, aparece otro representante cordobés.

Otro representante cordobés

Se trata de otro enclave del sur. Es Cabra, donde el alquiler se sitúa en 333 euros, con lo que se convierte en el undécimo municipio donde más barato es un alquiler. Al otro extremo de la tabla se encuentran Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 1.131 euros, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 1.086) y Majadahonda (Madrid), con 1.027.

Si se cruza el dato de Priego con el del municipio donde es más caro un arrendamiento, se obtiene que un habitante de Pozuelo de Alarcón casi multiplica por cuatro el gasto de un vecino de esta localidad cordobesa a la hora de alquilar. Ahora bien, también hay que reseñar que los sueldos en Madrid son notablemente más elevados que los que se registran por estos lares.