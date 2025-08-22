Así es la UD Las Palmas: viejas glorias junto a futuras promesas

El próximo lunes, el Córdoba CF debutará en El Arcángel esta temporada frente a la UD Las Palmas. Los blanquiverdes se enfrentarán a uno de los recién descendidos de Primera División, que cuenta con grandes nombres que han tenido un gran rendimiento en el panorama nacional. Los canarios llegarán al encuentro tras empatar ante el Andorra en la primera jornada.

El conjunto amarillo perdió la categoría el pasado curso, en el que no tuvo el rendimiento esperado. Tras el descenso, fueron varios los jugadores que optaron por no continuar en las filas de Las Palmas, fue el caso de Jasper Cillessen, McBurnie o Alberto Moleiro, que fue traspasado al Villarreal CF por unos 16 millones de euros.

A estas bajas, se suman varios nombres que fueron muy importantes la temporada pasada, pero que estaban a préstamo en el club canario, como Fabio Silva, Adnan Januzaj o Darío Essugo. La marcha de estos jugadores les ha obligado a buscar nuevos refuerzos de calidad para minimizar la relevancia de estas salidas.

Nuevas incorporaciones

Durante este mercado de fichajes, Las Palmas ha incorporado a once jugadores. En total, se ha gastado cerca de dos millones de euros en laos traspasos de tres jugadores: 800 mil en Cristian Rodríguez, 650 mil en Recoba y 500 mil en Cedeño. El conjunto canario ha apostado fuertemente en jugadores jóvenes que puedan dar un rendimiento tanto en el presente como en el futuro.

El fichaje de Jeremía Recoba ha generado una gran ilusión entre la afición amarilla por la gran trayectoria que tuvo en el fútbol profesional su padre. Recoba fue un gran jugador uruguayo que es considerado una estrella del Inter de Milán. Ahora, su hijo probará suerte en España tras rendir a un gran nivel en Nacional de Uruguay.

La dirección deportiva canaria también ha incorporado a dos jugadores de renombre y veteranos, Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Ambos volverán a vestir la camiseta amarilla tras su aventura en el Johor de Malasia. El habilidoso mediocampista vivirá su quinta etapa en Las Palmas, mientras que el delantero hará su tercera.

Para el partido frente al Córdoba CF, ambos podrían volver a los terrenos de juego a las órdenes de Luis García. En la primera jornada no pudieron participar, ya que Viera se encontraba lesionado (se espera que pueda llegar para el lunes, pero no es seguro) y Jesé no estaba inscrito por su estado de forma. El técnico del conjunto canario tendrá la decisión final de si cuenta con ambos jugadores para hacer su re debut en El Arcángel esta temporada.

Las Palmas también cuenta con jugadores de gran nivel que están siendo pretendidos por varios equipos de Primera División, como es el caso de Mika Mármol o Marvin Park. Ambos podrían salir en el final del mercado de fichajes, aunque por ahora siguen en la dinámica de Luis García. Su calidad y su juventud son dos claves para entender su posible salida.

La vuelta a Segunda

Luis García, además, afronta su primera temporada en el banquillo amarillo tras pasar por la selección nacional de Catar y el Espanyol. En el club perico ya pasó por esta categoría de plata, aunque fue destituido tras 14 jornadas. En la isla, intentará devolver a Las Palmas a Primera tras su reciente descenso.

El técnico ovetense ya hizo su debut con el equipo canario el pasado domingo frente al FC Andorra. Los amarillos empataron a uno en un partido en el que partían como favoritos y del que solo pudieron sacar un punto. El tanto del canterano Ale García no sirvió para sumar la primera victoria de la temporada.

El delantero canario realizó un gran partido frente al conjunto tricolor y podría partir como titular el próximo lunes ante el Córdoba en El Arcángel. García está viviendo uno de sus mejores momentos como jugador profesional, tras pasar por dos cesiones, en el filial del Atlético de Madrid y en el Antequera CF.

El conjunto amarillo vive una racha mala de partidos, ya que, desde mediados de abril no ha sido capaz de sumar tres puntos. Suma ya siete encuentros consecutivos, seis derrotas y un empate. Su última victoria fue frente al Atlético de Madrid, en territorio canario, con un tanto de Javi Muñoz, ahora jugador del Getafe CF.

Los de Luis García visitarán El Arcángel para intentar hacerse con sus primeros tres puntos de la temporada. Delante tendrán a un Córdoba CF que vivirá el debut ante su gente. Se espera un gran ambiente en El Arcángel, con muy pocas localidades libres.