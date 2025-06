El Córdoba CF ya conoce a todos sus rivales para la próxima temporada en Segunda División

Tras el ascenso de la Real Sociedad B a Segunda División, el Córdoba conoce ya a todos sus rivales para la próxima temporada en la categoría de plata. Se han repartido todos los billetes una vez que ha terminado el play off de ascenso en la tercera categoría, la Primera Federación. El Córdoba se reencontrará con viejos conocidos y afrontará largos desplazamientos de cara a una campaña que volverá a contar con 22 equipos para la Segunda División.

Por un lado, el Córdoba recibirá y visitará a tres nuevos equipos recién descendidos de Segunda División. Los blanquiverdes viajarán hasta el estadio José Zorrilla para medirse al Valladolid. No se librarán de viajar a las Islas Canarias aunque esta vez para medirse a Las Palmas. Y tendrán una parada en Madrid esta temporada para jugar ante el Leganés. En cambio, se despiden de Levante, Elche y Oviedo que competirán en Primera División a partir de septiembre.

Desde Primera Federación, como campeón del Grupo 2 llega el Ceuta que incluirá al estadio Alfonso Murube en el fútbol profesional. Del Grupo 1 llega la Cultural Leonesa, un histórico de la élite del fútbol español. En el play off de ascenso se repartieron los dos últimos billetes. El Andorra logró imponerse a la Ponferradina el pasado fin de semana para sellar su presencia en Segunda. Y la Real Sociedad B hizo lo propio tras superar al Nástic de Tarragona, que se queda a las puertas.

Recién descendidos o ascendidos, con los ocho equipos que vuelven a Segunda División esta temporada. Faltan 15 que se repetirán otro año más. Entre ellos se encuentra el propio Córdoba de Iván Ania, que se ganó la permanencia casi con un mes de antelación e incluso soñó con un posible play off, pero no fue suficiente. Sí pelearon en el play off otros equipos como Almería, Racing de Santander y Mirandés, pero perdieron la batalla con el Oviedo y seguirán en Segunda.

Sabor andaluz

En la parte media-alta de la tabla se quedaron equipos como Granada, Huesca, Eibar y Albacete que seguirán en Segunda División otro curso más y se medirán al Córdoba a lo largo de la 2025-2026. Sporting de Gijón, Burgos y Cádiz también se suman a la lista de equipos tras haber quedado en una zona media de la tabla la pasada campaña. Ahí se encuentra el propio Córdoba, que terminó en la decimocuarta posición con 55 puntos en su casillero.

Con sufrimiento, pero lograron salvar la categoría otros rivales como Deportivo, Málaga, Castellón y Zaragoza. Todos estarán en Segunda y completan así una lista de 22 equipos. No visitará este año el Córdoba Elda, Ferrol, Tenerife y Cartagena que consumaron su descenso a Primera Federación. Será un curso con mucha presencia andaluza (cinco equipos de la región un año más). Además, cabe destacar que los recién llegados de Primera RFEF la temporada anterior han logrado mantenerse en la categoría.