Iván Ania, estalla con los árbitros tras el gol anulado del Córdoba CF en Valladolid: «No sé para qué nos dan charlas»

El duelo del Córdoba ante el Valladolid, que terminó sin goles, dejó una jugada polémica que no dejó indiferente a nadie. En la segunda mitad, el equipo de Iván Ania se adelantó en el marcador con un gran gol de Jacobo. Una gran jugada colectiva en la que intervino (veinte segundos antes del disparo a puerta) Théo Zidane.

El francés interceptó un despeje de un jugador del Valladolid. El balón se estrelló primero en su pierna y luego se fue a la mano. Se hizo con el esférico y la jugada derivó medio minuto después en el gol de Jacobo. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro vasco Gorka Etayo para revisar una posible infracción por mano de Théo Zidane y finalmente anuló el tanto.

Iván Ania no escondió su enfado en sala de prensa pues en Gijón, el árbitro esta vez no anuló un gol del Sporting por mano, que recordó a la de Théo Zidane en e José Zorrilla. El técnico blanquiverde exclamó que «no sé para qué vienen a darnos las charlas, porque yo no tengo claro cuándo es mano y cuándo no es mano».

Ania explicó que «nos dijeron que si el balón venía de un rebote del cuerpo, no era mano, salvo que se aprovechara directamente ese jugador para hacer gol» y reafirmó que a Théo Zidane «le pega en el muslo, luego le da en la mano, hay una secuencia de varios pases, no los conté, pero son unos cuantos pases, hacemos el gol y nos lo anulan».

En Gijón directa no, pero hoy de rebote sí — Juanito (@JuanitoGut4) August 30, 2025

También recordó Ania que «en Gijón pita penalti el árbitro por una mano, luego va al VAR y lo anula porque supuestamente está pegada, cuando se ve claramente que el jugador hace porque le pegue el balón en la mano. Yo ya no sé cuándo es mano y cuándo no es mano. Mejor que piten todas o no que no piten ninguna, pero para mí es un gol legal».

Hasta el director deportivo del club, Juan Gutiérrez 'Juanito' se pronunció al respecto en sus redes sociales con un contundente mensaje: «En Gijón (mano) directa no, pero hoy (en Valladolid) de rebote sí». Tal y como ha podido saber ABC, el club elevará una queja formal al CTA por la disparidad de criterios a la hora de pitar mano y por la influencia del VAR sobre el árbitro de campo.

En la sala VAR estaba un viejo conocido del Córdoba, López Toca. El Córdoba CF presentó la pasada temporada una queja formal al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la actuación del colegiado del VAR, José Antonio López Toca, en el partido frente el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Ahora, en la tercera jornada del curso 25-26 la historia se repite.

Los audios de las conversaciones de Gorka Etayo y López Toca también ha levantado una importante polémica. El Córdoba entiende que el VAR condiciona la opinión del árbitro del campo al decir: «opino que es una infracción por mano». La incertidumbre se desató también entre los aficionados cordobesistas cuando escucharon al árbitro de campo decir «vale, voy a cancelar el penalti».