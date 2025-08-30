Valladolid - Córdoba CF, las notas de los jugadores: Xavi Sintes y Fomeyem destacan en defensa

Pedro Ortiz controla el balón durante el partido en el José Zorrilla

uno por uno

Carlos Marín (7). Salvador en tres ocasiones. Medio punto es suyo.

Vilarrasa (6). Mucho mejor que en sus anteriores apariciones. Madera para ser diferencia.

Fomeyem (7). Crece a pasos agigantados. Bien en los duelos individuales

Xavi Sintes (7). Mantuvo a raya a Latasa y no era fácil. Debut este año.

Albarrán (6). En la derecha es dónde debe estar.

Isma Ruiz (7). Como pivote. De ahí no puede salir.

Noticia Relacionada Así está el Córdoba CF en la clasificación tras empatar con el Valladolid Juan Carlos Jiménez Los blanquiverdes respira un poco más al puntuar por primera vez esta temporada

Pedro Ortiz (6). Sacrificado en defensa y colaborador en ataque.

Jacobo (6). Gol anulado, pero pocas intervenciones más

Kevin Medina (7). Buenos minutos del tuvo sus más y sus menos ante Iván Alejo.

Carracedo (5). Desaparecido en la primera mitad. Más vistoso en la segunda, pero sin pólvora.

Sergi Guardiola (5). Poco acertado.

Suplentes

Fuentes (5). Lo intento.

Théo Zidane (6). Merece más minutos

Alcedo (5). Chispazos.

Dani Requena (5). Sin tiempo