uno por uno
Valladolid - Córdoba CF, las notas de los jugadores: Xavi Sintes y Fomeyem destacan en defensa
liga hypermotion 25-26
El bloque cordobesista da un paso al frente con respecto a su último partido en El Arcángel
El Córdoba CF lava su imagen y consigue su primer punto del curso en Valladolid (0-0)
Carlos Marín (7). Salvador en tres ocasiones. Medio punto es suyo.
Vilarrasa (6). Mucho mejor que en sus anteriores apariciones. Madera para ser diferencia.
Fomeyem (7). Crece a pasos agigantados. Bien en los duelos individuales
Xavi Sintes (7). Mantuvo a raya a Latasa y no era fácil. Debut este año.
Albarrán (6). En la derecha es dónde debe estar.
Isma Ruiz (7). Como pivote. De ahí no puede salir.
Pedro Ortiz (6). Sacrificado en defensa y colaborador en ataque.
Jacobo (6). Gol anulado, pero pocas intervenciones más
Kevin Medina (7). Buenos minutos del tuvo sus más y sus menos ante Iván Alejo.
Carracedo (5). Desaparecido en la primera mitad. Más vistoso en la segunda, pero sin pólvora.
Sergi Guardiola (5). Poco acertado.
Suplentes
Fuentes (5). Lo intento.
Théo Zidane (6). Merece más minutos
Alcedo (5). Chispazos.
Dani Requena (5). Sin tiempo
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete