Valladolid - Córdoba CF, las notas de los jugadores: Xavi Sintes y Fomeyem destacan en defensa

liga hypermotion 25-26

El bloque cordobesista da un paso al frente con respecto a su último partido en El Arcángel

El Córdoba CF lava su imagen y consigue su primer punto del curso en Valladolid (0-0)

Pedro Ortiz controla el balón durante el partido en el José Zorrilla
Pedro Ortiz controla el balón durante el partido en el José Zorrilla
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Carlos Marín (7). Salvador en tres ocasiones. Medio punto es suyo.

Vilarrasa (6). Mucho mejor que en sus anteriores apariciones. Madera para ser diferencia.

Fomeyem (7). Crece a pasos agigantados. Bien en los duelos individuales

Xavi Sintes (7). Mantuvo a raya a Latasa y no era fácil. Debut este año.

Albarrán (6). En la derecha es dónde debe estar.

Isma Ruiz (7). Como pivote. De ahí no puede salir.

Pedro Ortiz (6). Sacrificado en defensa y colaborador en ataque.

Jacobo (6). Gol anulado, pero pocas intervenciones más

Kevin Medina (7). Buenos minutos del tuvo sus más y sus menos ante Iván Alejo.

Carracedo (5). Desaparecido en la primera mitad. Más vistoso en la segunda, pero sin pólvora.

Sergi Guardiola (5). Poco acertado.

Suplentes

Fuentes (5). Lo intento.

Théo Zidane (6). Merece más minutos

Alcedo (5). Chispazos.

Dani Requena (5). Sin tiempo

