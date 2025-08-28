¿Qué podría incorporar el Córdoba CF en los últimos días del mercado de fichajes?

A falta de pocos días para que finalice el mercado de fichajes, la dirección deportiva del Córdoba CF sigue pendiente de alguna oportunidad que pueda surgir. La entidad califal podría reforzar varias posiciones de la plantilla que han podido quedar cojas, es el caso del centro del campo o la defensa.

Tras catorce incorporaciones para afrontar la nueva temporada, la plantilla blanquiverde podría sufrir algún cambio en estos últimos días de periodo de traspasos. Con 24 jugadores en plantilla, Iván Ania cuenta aún con dos fichas libres del primer equipo, ya que Dani Requena cuenta como futbolista del filial.

La salida de Sala

La reciente salida de Álex Sala al Lecce podría cambiar la percepción que podría tener la dirección deportiva blanquiverde sobre estos últimos días de mercado de fichajes. Y es que la llegada de un nuevo mediocampista no es nada descabellada. Como Iván Ania desveló a ABC, el tener a seis jugadores en esa posición, le permitía tener todas las posiciones duplicadas. Con la salida del catalán, son cinco jugadores disponibles para tres demarcaciones.

El técnico ovetense tiene bajo sus órdenes a varios jugadores con los que podría suplir a Sala en su esquema. Por ejemplo, frente a Las Palmas el centro del campo lo compusieron Isma Ruiz, Del Moral y Dani Requena. También podrían realizar esa función futbolistas como Theo Zidane o Pedro Ortiz.

Tras la derrota ante Las Palmas, el centro del campo quedó señalado al no tener un buen rendimiento. Quedará por ver si la dirección deportiva se lanza al mercado para firmar a algún nuevo jugador para que se ponga a las órdenes de Ania.

¿Un quinto central?

Otra de las posiciones que podría ser reforzada por el Córdoba CF es la de la zaga central. Las constantes lesiones de Rubén Alves podrían llevar a la dirección blanquiverde a centrar sus pretensiones en un nuevo defensa, tras la llegada de Álex Martín y Fomeyem. Y es que el brasileño encadena ya varios problemas físicos consecutivos que están lastrando su continuidad.

Además, las dudas que ha mostrado la parcela defensiva en estas dos primeras jornadas, puede incitar a la entidad blanquiverde a incorporar a un nuevo jugador. Han sido cinco los goles encajados en las dos primeras jornadas, en los que la defensa ha quedado retratada en varios de ellos.

Por ahora, Fomeyem está cumpliendo con creces tras su fichaje, siendo uno de los jugadores más destacados en la plantilla. Además, el que a priori parte como su sustituto, Xavi Sintes, fue uno de los jugadores indiscutibles el curso pasado. El lado izquierdo de la zaga es el que podría ser tener un nuevo integrante.

Los continuos problemas físicos antes comentados de Alves y la poca seguridad que ha mostrado Álex Martín, sobre todo tras la última jornada liguera, pueden ser dos claves que hagan que la posición se refuerce con un nuevo integrante.

Un nuevo delantero

Una de las parcelas más señaladas durante la pretemporada y comienzo de la competición es la delantera. La posición ya se mira con lupa desde las gradas de El Arcángel tras solo dejar dos tantos en los siete partidos entre amistosos y liga. La sombra que deja Antonio Casas es muy larga, diez goles en su primera temporada en el fútbol profesional.

El jugador que se ha hecho con la titularidad es Sergi Guardiola. El experimentado ariete ha demostrado detalles de su enorme calidad, aunque por tramos realiza un rol más asociativo, lejos del área. Aun así, ha dispuesto de varias ocasiones para anotar su primer tanto oficial, que todavía no ha sido capaz de materializar. En Gijón dejó un remate de cabeza al poste y ante Las Palmas un disparo en el área que despejó el guardameta amarillo.

Por su parte, Obolskii parece que contará durante la temporada con un papel más residual. El ruso ha partido desde el banquillo en los dos primeros partidos de la temporada, aunque ha contado con minutos en el tramo final de ambos. El punta fue de menos a más la pasada campaña pasada, terminándola como titular indiscutible.

Por último, el regreso de Adri Fuentes le ha dado al Córdoba un aire nuevo en la posición. El madrileño se beneficia del físico y su velocidad para superar a la defensa rival. Por ahora, es el único delantero en anotar en competición oficial, ante Las Palmas para maquillar el resultado final.

Restan pocos días para que se termine el mercado de fichajes, cerrará el próximo lunes 1 de septiembre. Como Monterrubio expresó, en un tono jocoso, durante una rueda de prensa: «Pediremos pizzas y estaremos atentos hasta el final». Por lo que se espera que durante esta semana las oficinas de El Arcángel estén muy movidas.