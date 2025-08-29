Iván Ania: «Estamos en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos»

Iván Ania compareció en rueda de prensa en la previa del partido que enfrentará al Córdoba CF ante el Real Valladolid. El técnico asturiano repasó la actualidad del conjunto blanquiverde, analizó a su próximo rival y transmitió tranquilidad tras las dos derrotas sufridas.

Con menos de cinco días tras la finalización del último encuentro, el Córdoba ha contado con una «semana corta, con solo dos días para preparar el partido». Aunque eso no le preocupa al entrenador blanquiverde que destaca que si «llegamos bien desde el punto de vista físico, no me preocupa. Solo espero que juguemos contra el rival, no contra nosotros mismos».

El partido: rival y bajas

Acerca del rival es «complicado, además de llevar dos victorias es un recién descendido. Es uno de los candidatos a estar en la zona alta y luchar por el ascenso». En su estilo de juego «realiza una presión muy agresiva que te ahoga en la salida de balón, con un juego de bandas y una referencia clara como es Latasa que muchas veces lo usan como recurso». Ania señaló que «tenemos que intentar que no sea un intercambio de golpes porque tienen jugadores de mucha calidad. Si tenemos una portería a cero tendremos más posibilidades de ganar».

Sobre las bajas para el partido, desveló que: «Dalisson no va a llegar, es temprano. Rubén Alves tampoco va a estar disponible, aunque está entrenando con total normalidad». La única duda es «Diego Bri, ahora hablaré con los médicos para decidir si lo llevo convocado o es preferible que descanse y gane unos días para ver si pronto puede estar al 100%».

Posibles dudas

El asturiano opinó acerca de innovar el estilo de juego: «El año pasado llamamos la atención por cómo jugábamos y este año estamos muy bien analizados. Si no hacemos cosas nuevas, nos podemos convetir en previsibles». Aunque primero «estamos en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos. Una vez consigamos eso intentaremos matizar cosas nuevas, sin volverse loco». Aun así, señaló que «hay tanto análisis que los partidos los desatasca el talento individual de un jugador».

Una de las sorpresas ante Las Palmas fue la titularidad de Del Moral junto a Isma Ruiz, Iván Ania destacó que «la mejor manera de combinarlos es un doble pivote. Pueden jugar juntos perfectamente, aunque mejor en un sistema con dos '6'».

Sobre las dos derrotas, el ovetense transmitió tranquilidad: «Tenemos muchos jugadores nuevos. No hay que tener duda de lo que se hace y se propone. Ya funcionó los dos años anteriores. Hay que darle tiempo al proyecto, queda muchísimo por delante. Estoy seguro que va a ser un año exitoso». También quiso recalcar la importancia de «ser muy sólidos en casa y, sobre todo, mejorar la imagen del otro día».

Acerca del mercado de fichajes y una posible incorporación para el centro del campo, admitió que «hay que buscar un sustituto para Sala. Estoy satisfecho con el equipo y le tengo que sacar todo el partido. Si viene alguien tendrá que mejorar lo que tenemos en plantilla».

Por último, el técnico blanquiverde señaló que si «hay algún cambio en el once, será porque pienso que es lo que más daño le hará al Valladolid no por un castigo por lo mal que ha podido jugar la pasada jornada. No busco culpables, busco soluciones».