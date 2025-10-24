Horario y dónde ver por televisión el Albacete - Córdoba CF

Tras disputar dos citas consecutivas en El Arcángel, los blanquiverdes vuelven a afrontar una nueva fecha a domicilio con el objetivo de encadenar su segundo triunfo consecutivo fuera de casa. Al igual que el conjunto cordobesista, delante tendrán a un Albacete ... que ha revertido su situación en los últimos cinco partidos al lograr tres triunfos y dos empates. Una vez finalice este partido, los pupilos de Iván Ania afrontarán una exigente semana al tener que jugar el primer partido de Copa del Rey ante el Cieza el próximo 29 de octubre y frente al Ceuta el domingo 2 de noviembre.

El empate con el Almería, además de transmitir buenas sensaciones, hizo que el Córdoba sumase su quinto partido sin conocer la derrota. Esto ha permitido que el equipo ribereño haya logrado nueve puntos de quince posibles, una renta que les ha aupado a la zona media de la tabla. En el duelo frente al conjunto indálico se pudo ver nuevamente la consagración de una línea defensiva que solo ha encajado un gol en los últimos tres encuentros. Con una zaga más asentada, la única tarea que queda pendiente es resolver una carencia de gol que le permita firmar triunfos convincentes.

Dónde ver el Albacete-Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el albaceteño, correspondiente a la undécima jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Albacete-Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Albacete se enfrentan este sábado 25 de octubre a las 16.15 horas en el estadio Carlos Belmonte. El conjunto manchego se ha mostrado algo más débil ante su afición al caer con Mirandés y Racing, aunque pudieron firmar un empate ante el Ceuta y cosechar un triunfo ante el Valladolid. Esto hace que sean uno de los equipos menos en forma como local al sumar cuatro de doce puntos posibles.

Cómo seguir el Albacete-Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.