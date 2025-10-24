Suscríbete a
Horario y dónde ver por televisión el Albacete - Córdoba CF

Los blanquiverdes viajan a tierras manchegas con el deseo de seguir expandiendo su racha de partidos sin conocer la derrota

La incógnita de Jan Salas tras su debut exprés con el Córdoba CF

Operador de cámara durante un partido en El Arcángel valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Tras disputar dos citas consecutivas en El Arcángel, los blanquiverdes vuelven a afrontar una nueva fecha a domicilio con el objetivo de encadenar su segundo triunfo consecutivo fuera de casa. Al igual que el conjunto cordobesista, delante tendrán a un Albacete ... que ha revertido su situación en los últimos cinco partidos al lograr tres triunfos y dos empates. Una vez finalice este partido, los pupilos de Iván Ania afrontarán una exigente semana al tener que jugar el primer partido de Copa del Rey ante el Cieza el próximo 29 de octubre y frente al Ceuta el domingo 2 de noviembre.

