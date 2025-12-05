Vilarrasa y Fomeyem: su vuelta al campo con el Córdoba CF en lo que queda año se complica

El Córdoba CF afronta con algo más de garantías su visita este domingo a Leganés con la vuelta de Carracedo, Rubén Alves y Dani Requena tras cumplir sus respectivos periodos de sanción. Con el regreso de tres piezas muy importantes dentro del once del ... técnico Iván Ania, el preparador ovetense ha informado hoy sobre el estado de forma de los jugadores que aún se encuentran en la enfermería.

Mucha precaución con Vilarrasa y su pubalgia

Una de las mayores incógnitas es la de Vilarrasa y su aparatosa pubalgia. El lateral blanquiverde lleva sin entrar dentro de una convocatoria desde el pasado 13 de octubre desde el encuentro ante la Cultural Leonesa y todavía no se conoce su regreso. «No tenemos una fecha marcada porque la pubalgia es una lesión muy traicionera y tiene diferentes fases en las que evidentemente no puedes participar. Está empezando a hacer readaptación y lo que intentaremos es que vuelva con la garantía de que sean todos pasos hacia adelante y que no pueda dar un muchos pasos hacia atrás», ha apuntado.

A pesar de que este método de recuperación le está permitiendo erradicar su lesión poco a poco, Ania ha confirmado que es poco probable verle jugar en este 2025. «Está mucho mejor, se siente mejor, estamos haciendo un tratamiento conservador con la idea de evitar el paso por el quirófano. Antes de Navidad, queda este partido más luego quedan dos jornadas más y creemos que no va a estar disponible. Ojalá que ya a la vuelta de Navidad, si no es al 100% con el grupo, que sí pueda participar un poco. Serían ya dos meses y medio de baja, pero es un tiempo en el que ya tiene que verse una evolución positiva», ha explicado.

Pocas esperanzas para la vuelta de Fomeyem

Otro jugador que parece que finalmente no apunta a volver este año es Fomeyem. Este fin de semana el central camerunés cumple tres semanas del esguince tobillo que sufrió ante el Deportivo. Aunque los periodos de recuperación estaban marcados para este 2025, Ania pone en el aire su vuelta a los terrenos de juego.

«Vamos a ver cómo evoluciona y no sabemos si lo vamos a tener disponible antes de las navidades. Depende un poco de la evolución de su tobillo. Ya camina totalmente normal, pero todavía no está haciendo nada de campo. No sé si lo vamos a tener disponible para la próxima semana o para el día del Mirandés», ha lamentado.

Dentro de la defensa, una de las dudas para el duelo ante el Leganés era la de Álex Martín, jugador que se ausentó en la primera sesión de entrenamiento de la semana. Aunque no ha tenido el mismo tiempo de preparación, Iván Ania ha confirmado su presencia en Butarque. Ya ha podido entrenar con normalidad. «Tuvo un golpe en el partido ante el Cádiz, una molestia. El primer día de semana no participó, pero ayer ya entrenó con normalidad», ha confirmado