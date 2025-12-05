Suscríbete a
Vilarrasa y Fomeyem: su vuelta al campo con el Córdoba CF en lo que queda año se complica

Iván Ania ve difícil el regreso del camerunés y el lateral izquierdo en 2025, aunque confirma la disponibilidad de Álex Martín

Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

Fomeyem pelea un balón ante un defensor del Ceuta en un partido de esta temporada
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF afronta con algo más de garantías su visita este domingo a Leganés con la vuelta de Carracedo, Rubén Alves y Dani Requena tras cumplir sus respectivos periodos de sanción. Con el regreso de tres piezas muy importantes dentro del once del ... técnico Iván Ania, el preparador ovetense ha informado hoy sobre el estado de forma de los jugadores que aún se encuentran en la enfermería.

