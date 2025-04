Las cuentas del Córdoba CF para las cinco últimas jornadas: permanencia al alcance y el play off lejano

El Córdoba se encuentra ante un tramo decisivo de la temporada en la Segunda División, con las cinco últimas jornadas a la vista y dos objetivos distintos. La permanencia está al alcance del equipo blanquiverde, que podría certificar su salvación si consigue una victoria clave frente al Cádiz, siempre y cuando los resultados en los demás partidos también le favorezcan.

Sin embargo, aunque el sueño del play off parece lejano, la lucha por la permanencia sigue siendo la prioridad para un equipo que confía en sus posibilidades de seguir un año más en la categoría de plata. Quedan solo cinco jornadas y 15 puntos en juego. El colchón con el descenso está en los once puntos y el play off se mantiene en ocho. Los dos objetivos que tiene el Córdoba por delante: una permanencia en el horizonte y un play off de ascenso como meta muy ambiciosa.

En primer lugar, el Córdoba tiene la oportunidad de asegurar su permanencia matemática en la próxima jornada si logra la victoria ante el Cádiz y se dan los resultados favorables en el duelo entre Eldense y su rival. Es decir, necesita una victoria y un pinchazo (empate o derrota) del cuadro alicantino. Eso aumentaría el margen con el descenso hasta los trece o catorce puntos cuando quedarían ya solo doce en juego. Además, si el cuadro blanquiverde empata con el Cádiz y el Eldense pierde, la distancia se iría hasta los doce puntos. Con el gol average ganado por los blanquiverdes, la permanencia también sería matemática.

Más allá de la permanencia

Por otro lado, aún existe una opción, aunque remota, de pelear por el play off, una posibilidad matemática que depende de varios factores y que, a pesar de ser complicada, mantiene la llama de la esperanza. La distancia con el play off de ascenso sigue estando en los ocho puntos, por lo que hay opciones matemáticas hasta las dos últimas jornadas de momento. Sin embargo, no están acompañando los resultados en la pasada jornada con victorias de Mirandés, Oviedo o el empate del Granada. No será una tarea fácil para los de Iván Ania, pero hay opciones. Tendría que sumar los 15 puntos restantes para alcanzar los 66 puntos, con los que quizás podría entrar entre los seis primeros. Un pinchazo, rompería toda opción.

Por otro lado, la notable mejoría mostrada por el equipo en la segunda vuelta, especialmente en los encuentros fuera de casa, no ha compensado los resultados obtenidos en El Arcángel, donde el Córdoba solo ha ganado una vez. Fue ante el Granada por 5-0. Los rivales de la zona alta que han pasado por el feudo cordobesista han complicado la campaña local y la derrota ante el Eldense, que se esperaba como un triunfo clave, ha restado posibilidades al conjunto cordobesista.

Al Córdoba se le resisten los equipos que vienen a El Arcángel peleando por el ascenso, pese a ser superiores durante gran parte del partido. Prueba de ello son los dos empates consecutivos ante Levante y Oviedo que mermaron las esperanzas blanquiverdes de entrar en la pelea por el play off. También le sucedió con Sporting de Gijón y Zaragoza. El Córdoba ha mejorado mucho sus prestaciones como visitante, pero ha bajado el nivel como local en la segunda vuelta, presa de los equipos más fuertes de la categoría de plata.

Noticia Relacionada Magunazelaia no despega: una cesión con poco rendimiento Juan Carlos Jiménez El vasco vio la tarjeta roja ante el Eldense a los cuatro minutos de salir al campo en una temporada aciaga

En las cinco jornadas restantes, salvo el Mirandés, el resto de los rivales son equipos directos en la pelea por la permanencia, lo que dará al Córdoba una oportunidad para sumar puntos cruciales. Pero debe emplearse a fondo y competir desde el inicio para evitar un encuentro como el de Elda. Si el sueño del play off se desvanece, el equipo aún tiene margen para finalizar la temporada de manera honrosa, en una posición intermedia que no solo garantizaría la permanencia, sino que también supondría un ingreso económico adicional, vital para el futuro de la entidad y para el proyecto de la próxima temporada en Segunda División.

Sea como sea, la temporada del Córdoba se puede catalogar como un éxito. Empezó con una de las plantillas peor valoradas en Segunda, uno de los limites salariales más bajos y va camino de conseguir la permanencia matemática con cuatro jornadas de antelación, sin llegar en apuros al tramo final. Ahora tiene el resto de asentarse en esa zona media de la tabla y no bajar los brazos para pelear por los 15 puntos que quedan en juego. Iván Ania, en su segunda temporada como entrenador de fútbol profesional, ya ha demostrado que ambición tiene para mirar hacia arriba.