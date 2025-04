El gol de Obolskii abre una vez más el debate en el Córdoba CF: diferencial a domicilio

El blanquiverde Obolskii, se convirtió en el héroe del encuentro ante el Eldense al marcar el gol que dio la victoria al Córdoba en el tramo final del duelo. Este tanto ha reavivado el debate en torno a la delantera del equipo, generando dudas sobre quién debe ser titular en la próxima jornada. Con su destacada actuación, el atacante parte como el principal favorito para ocupar un puesto en el once inicial frente al Cádiz, aunque compite con Antonio Casas, el Pichichi del equipo y delantero titular.

En el Pepico Amat, Obolskii una vez más tuvo su oportunidad desde el banquillo. Con un partido desfavorable y un jugador menos, se fabricó una jugada con Jacobo que terminó en el empate. El madrileño estuvo atento al sacar un saque de banda rápidamente en largo para buscar a Obolskii que ganó la partida a la defensa y remató con solvencia para poner el empate y rescatar un punto que parecía imposible dadas las circunstancias. Un tanto que ha abierto el debate entre la afición que se pregunta si el ruso debe ser el titular en el próximo duelo en El Arcángel.

Tras el encuentro, el propio Obolskii reflexionó sobre su actuación y la importancia de su gol. Reconoció que «no puedo depender de una sola acción porque, aparte de goles, tienes que dar juego. Con uno menos también tienes que bajar a buscar el balón, llegar a mediocentro». El delantero destacó la importancia de los goles, aunque subrayó que «no siempre es posible» marcar en cada partido. A pesar de ello, insistió en que «trabajamos para conseguirlo».

«Para los delanteros es muy importante los goles, pero no podemos estar obsesionados, son momentos. Hoy ha entrado y se ve de otra manera, pero no tenemos que darle importancia a eso. Tenemos que ir día a día, dar lo máximo de nosotros», concluyó Obolskii.

Obolskii consigue marca una vuelta entera después. Su última aportación al casillero fue en el último partido de la primera vuelta con el Oviedo. El ruso fue titular tras una sanción de Antonio Casas y respondió abriendo la lata de un encuentro que supuso la primera victoria a domicilio de los blanquiverdes esta temporada. Había pasado un tramo de sequía, pero consigue frenarla en Elda. Aún así, su tarea pendiente sigue siendo marcar en El Arcángel. Algo que no ha conseguido todavía. Ha tenido menos oportunidades y la próxima podría llegar ante el Cádiz el viernes en el feudo blanquiverde. Obolskii puede romper otro muro si parte como titular.

A pesar de llevar solo un gol en la segunda vuelta, el rendimiento de Obolskii no pasa desapercibido. En sus últimas actuaciones, ha dejado claro que está más en forma que su compañero de ataque, Casas, quien no atraviesa su mejor momento. El rambleño lleva solo un gol en la segunda vuelta también. Fue ante el Huesca y no sirvió para evitar la derrota cordobesista en El Arcángel. Sin embargo, su rendimiento es más pobre últimamente. Lleva más de 500 minutos sin rematar a portería, lo hizo ante el Racing de Ferrol por última vez en febrero. Y sin marcar fuera de casa desde el duelo ante el Elche de la primera vuelta.

De salir a ser titular

Por tanto, la competencia con Obolskii estaba más viva que nunca pese a que Iván Ania habitualmente se ha decantado por el rambleño, que respondió en la primera vuelta con nueve goles, pero no pasa por su mejor momento. Por su parte, el ruso ha superado las expectativas, especialmente después de un inicio de temporada complicado en el que estuvo fuera del club durante el mes de enero, siendo incluso uno de los candidatos a salir en el mercado invernal. Sus pocos minutos en la primera vuelta lo colocaron en la rampa de salida, pero finalmente ha cambiado la percepción de la afición sobre su papel en la plantilla.

Sin embargo, Obolskii se ha aferrado con determinación a su oportunidad en el Córdoba, demostrando que está dispuesto a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que se le ha presentado en los últimos seis meses. A base de esfuerzo y entrega, el ruso podría continuar su andadura en el equipo más allá de esta temporada, ganándose el derecho a seguir defendiendo la camiseta blanquiverde en un nuevo curso futbolístico. De momento, tiene contrato por una temporada más por lo que no es descabellado pensar en la continuidad de un futbolista que se ha ganado el cariño de su afición con su esfuerzo y entrega en la segunda vuelta.